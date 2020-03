GF Vip: Sossio Aruta svela un aneddoto particolare su Antonio Zequila

Sossio Aruta a sorpresa ha svelato un aneddoto molto particolare vissuto con Antonio Zequila. Ecco di che cosa si tratta

GF Vip: Sossio Aruta rivela un aneddoto su Antonio Zequila

Alfonso Signorini durante la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip ha interpellato Sossio Aruta. Il conduttore ha incitato l’ex cavaliere di Uomini e Donne a rivelare quello che gli aveva detto privatamente prima di entrare nella Casa, ovvero “la vecchia ruggine” che lo legava ad Antonio Zequila.

Sossio ha raccontato che quando lui ha partecipato a Temptation Island Vip con Ursula Bennardo, Antonio Zequila ha chiamato un amico in comune e si è lamentato che Sossio fosse nel programma e lui no. Infatti, Zequila ha detto, molto arrabbiato, che Sossio non era un vip, non aveva fatto nulla, lui invece era un attore affermato ed era giusto che partecipasse lui al programma, dal momento che a quel tempo era fidanzato.

Antonio Zequila è rimasto sorpreso da queste parole e ha detto di non aver fatto nulla del genere. Tuttavia, Sossio ha detto che avrebbe spiegato meglio “in privato” tutti i dettagli. Per il momento, nonostante un apparente rivalità, i due concorrenti hanno affermato di aver legato e di volersi bene.

Le ultime vicende del GF Vip

I concorrenti del Grande Fratello Vip stanno vivendo in un clima molto triste, di preoccupazione per quello che sta accadendo fuori dalla Casa. Tuttavia, tutti hanno deciso di provare ad andare avanti per il dovere di intrattenere il pubblico da casa. Nell’ultimo televoto Asia è stata eliminata, mentre questa settimana sono a rischio eliminazione Adriana Volpe, Fabio Testi e Antonella Elia.

Continuano gli scontri. Se Fernanda e Antonella hanno avuto un momento di tregua, lo stesso non si può dire per Antonella Elia e Valeria Marini, Antonella Elia e Licia Nunez. Tra queste ultime, poi, i toni si sono accesi nelle ultime ore con termini irripetibili. Gli altri concorrenti, però, sono stanchi di queste diatribe.

In Casa sono arrivati anche dei messaggi dai parenti dei vip nell’intento di tranquillizzarli per la situazione difficile legata al coronavirus. Uno spazio particolare, nella sedicesima puntata, è stato riservato a Paola Di Benedetto e Andrea Denver, che hanno ricevuto un video e una lettera dai genitori. Che cosa succederà nelle prossime puntate del reality?