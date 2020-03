Si sono dimesse, mai successo prima a L’Eredità: la decisione sul game di Flavio Insinna

Le Professoresse de L’Eredità si auto-sospendono per tutelare la propria salute

Attraverso un post sul suo account Instagram, Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e attuale professoressa de L’Eredità, ha comunicato la decisione di auto-sospendersi dal game show del preserale di Rai Uno.

Ma lei non è l’unica, infatti anche le sue colleghe non si recheranno più nel centro Fabrizio Frizzi di Roma per registrare gli appuntamenti. Ovviamente la loro decisione è dovuta all’emergenza Coronavirus. La Pisani ha condiviso una clip sul social dicendo di voler rimanere a casa in via precauzionale. Ma andiamo a vedere cosa ha confessato la giovane modella.

Le dichiarazioni della Professoressa Ginevra Pisani su Instagram

L’ex volto di Uomini e Donne Ginevra Pisani, attraverso un video su Ig ha detto che lei ha avuto modo di confrontarsi con le altre professoresse de L’Eredità. Tutte si sono confrontate prendendo un’importante decisione, ovvero quella di sospendere almeno per il momento la loro presenza nel quiz tv condotto da Flavio Insinna.

“Per tutelare prima di tutto la nostra salute ma soprattutto per stare vicino alle nostre famiglie in questo momento così delicato che l’Italia sta vivendo” ha detto la ragazza su Instagram. Tutte le ragazze hanno deciso di comunicare la loro decisione alla casa di produzione Magnolia. Quest’ultima ha accettato di buon grado dandole la possibilità di tornare ognuna nella propria abitazione.

Le prossime puntate del game show L’Eredità senza professoresse in studio

Come detto nei precedenti articoli, al momento i vertici di Viale Mazzini non hanno ancora annunciato lo stop alle registrazioni de L’Eredità. Infatti, per ora il game show del preserale capitanato da Flavio Insinna su Rai Uno dovrebbe essere trasmesso regolarmente nel corso dei prossimi giorni.

Ma sembra che dopo andranno in onda le repliche finché la situazione non tornerà di nuovo alla normalità. La clip condivisa sull’account Instagram di Ginevra Pisani, quest’ultima ha fatto capire che i prossimi appuntamenti de L’Eredità saranno registrati senza Professoresse nello studio al centro Fabrizio Frizzi di Roma.