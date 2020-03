“Ci fai sognare…”: Sabrina Salerno atomica su IG, giù la zip e il suo décolleté manda in tilt i fan [FOTO]

Sabrina Salerno e il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2020

Anche Sabrina Salerno si è dovuta adattare alle norme per l’emergenza Coronavirus rinchiudendosi a casa. La soubrette ligure è stata protagonista della 70esima edizione del Festival di Sanremo con Amadeus. In quell’occasione la 52enne si è presentata due volte. Nella prima ha svolto il ruolo di valletta rischiando pure di cadere dalle scale dell’Ariston.

Mentre nella seconda ha interpretato il suo celebre brano ‘Boys’, portato al successo 30 anni prima, proprio sul palco del teatro sanremese. Ma nelle ultime ore la diva degli Anni Ottanta e Novanta ha voluto mandare un messaggio ai suoi follower con una mise davvero provocante.

La soubrette genovese e la foto sensuale su Instagram

Come accennato prima, nell’ultimo post condiviso sul suo profilo Instagram, seguito da circa 600 mila follower, Sabrina Salerno appare mentre guarda dolcemente l’orizzonte, con i suoi meravigliosi occhi verdi. Nello scatto in questione la soubrette ligure indossa una mise aggressiva in pelle nera e la scollatura vertiginosa, messa in evidenza grazie al tiepido sole primaverile.

Ma il dettaglio che ha mandato in visibilio i seguaci è la zip scesa verso il basso che dà la possibilità di vedere il décolleté prosperoso della nota cantante genovese. Al fianco dell’immagine la 52enne ha scritto la seguente didascalia: “La pazienza è la virtù dei forti. Non avrei mai pensato di scrivere questa frase che solo in questo momento della mia vita sto comprendendo”. (Continua dopo il post)

Sabrina Salerno lancia un messaggio di speranza

Anche Sabrina Salerno in questi ultimi giorni ha pubblicato sul suo account IG un post dedicato a medici ed infermieri del nostro Paese ringraziandoli in prima persona per il lavoro che stanno svolgendo a causa dell’emergenza Coronavirus.

La nota cantante degli Anni Ottanta e Novanta li ha chiamati angeli. Mentre nelle ultime ore la 52enne ha condiviso un nuovo scatto lanciando un messaggio di speranza: “La pazienza è la virtù dei forti”. Una frase molto forte come significato che la stessa non avrebbe mai pensato di scrivere prima.