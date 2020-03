“Ci vuoi fare morire…?”: Anna Tatangelo atomica, la minigonna inguinale mostra più del dovuto [FOTO]

Anna Tatangelo al centro del gossip per la separazione da Gigi D’Alessio

Nelle ultime settimane Anna Tatangelo è finita al centro dell’attenzione per via della presunta crisi con il compagno Gigi D’Alessio. Voci che hanno trovato conferma visto che la scorsa settimana i due artisti, attraverso un post su Instagram, hanno annunciato a tutti di essersi lasciati definitivamente.

La cantante di Sora e l’artista napoletano hanno specificato che ci hanno provato più volte a rimanere insieme, ma purtroppo non ci sono riusciti. Tuttavia sono rimasti in ottimi rapporti per il bene del figlio adolescente Andrea.

Gli appelli della cantante frusinate su Instagram: “Rimanete a casa”

Nelle ultime ore, però, un noto magazine di gossip ha ipotizzato che Anna Tatangelo potrebbe avere un uomo al suo fianco e questo potrebbe aver fatto stare male Gigi D’Alessio. C’è da dire che sono solo delle supposizioni visto che l’artista di Sora al momento sta a Roma insieme al figlio Andrea che ha già 11 anni.

Nel frattempo la cantante si sta concentrando con la realizzazione del suo nuovo disco che doveva uscire prossimamente, ma visto l’emergenza Coronavirus al momento anche lei è a casa. Anzi la donna, attraverso i suoi canali social ha invitato tutti coloro che la seguono di rispettare le direttive emanate dal Governo.

Anna Tatangelo e la minigonna striminzita manda in visibilio i fan di Instagram

Ma di recente la bella Anna Tatangelo ha mandato in tilt i follower con una mise provocante. Attraverso delle Stories sul suo account Instagram è possibile vederla con un fisico mozzafiato e un lato B sodo e alto. L’ex di Gigi D’Alessio appare fasciata di una minigonna talmente corta da stuzzicare le fantasie di coloro che la seguono.

Inoltre la frusinate indossava una camicetta bianca al limite della trasparenza che metteva in bella evidenzia il suo décolleté prosperoso. Ovviamente le foto sono diventate virali e non sono mancati i commenti fantasiosi dei seguaci. Ecco le immagini in questione: