Grave lutto per Andrea Iannone, il messaggio straziante: “Sono sconvolto, RIP” (FOTO)

In queste ore, l’ex fidanzato di Giulia De Lellis, Andrea Iannone, ha subito un grave lutto. Il ragazzo ha appena pubblicato tra le sue IG Stories una notizia che ha sconvolto lui in prima persona e anche tutte le persone che lo seguono.

Un suo amico, nonché collega di Moto GP, ha perso la vita a soli 34 anni. Si è trattato di un incidente stradale che, purtroppo, gli è stato fatale. Andiamo a vedere qual è stata la ricostruzione dei fatti emersa fino a questo momento.

La dinamica della morte dell’amico di Andrea Iannone

Stefano Bianco, pilota 34enne che nel 2007 è stato il compagno di strada di Andrea Iannone su Aprilia, è venuto a mancare generando un grave lutto per il collega. Il ragazzo ha ammesso, attraverso un contenuto su Instagram, di essere rimasto spiazzato da quanto accaduto. Stando a quella che è la prima ricostruzione dell’avvenimento, pare che il pilota fosse in sella alla sua Honda CBR600 quando, improvvisamente, si è schiantato contro un camion molto grande.

A quanto pare, sembra che il conducente del veicolo pesante non abbia rispettato la precedenza e, nello svoltare la strada a sinistra, si è trovato dinanzi la moto con a bordo il trentaquattrenne. L’impatto è stato così forte al punto da non lasciare alcuna speranza di salvezza al povero malcapitato.

Il grave lutto ha sconvolto tutti

Andrea Iannone ha commentato il grave lutto dicendo di essere sconvolto e di avere un ottimo ricordo del suo amico e compagno d’avventura. Nel corso della loro collaborazione, infatti, i due andavano molto d’accordo. Sin dal primo momento, il ragazzo si era reso conto di quanto Stefano fosse buono e genuino. Apprendere una notizia così devastante, dunque, è stato sconcertante.

Ricordiamo che Iannone non sta attraversando affatto un periodo semplice, dato che è in atto un processo finalizzato a decretare la sua effettiva colpevolezza in materia di doping. Le ultime analisi a cui si è sottoposto, infatti, hanno dimostrato la sua positività ad alcune sostanze non consentite. Inoltre, Andrea sta facendo anche fronte alla rottura con Giulia che, ormai, è divenuta alquanto ufficiale.