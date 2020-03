Barbara Palombelli Coronavirus crea una mascherina in casa a costo zero (FOTO)

Barbara Palombelli, ecco come comportarsi in assenza di mascherine

Barbara Palombelli ha trovato la giusta soluzione per uscire di casa e svolgere le attività essenziali usando dispositivi di sicurezza alternativi. Infatti già da quando il virus ha colpito il nord non si fa altro che ripetere che bisogna uscire il meno possibile da casa, se non per attività importanti come per esempio fare la spesa o andare in farmacia.

Quando lo si fa è fondamentale utilizzare la mascherina ed i guanti che ovviamente vanno cambiati ogni volta che si esce di casa. E’ poi necessario igienizzare le mani o i guanti stessi mentre si è fuori con un gel apposito.

Purtroppo però già da qualche settimana tutti questi prodotti sono terminati. Per qualche giorno sono stati venduti su Internet a prezzi esorbitanti. Pur di stare al sicuro la gente ha acquistato mascherine a prezzi incredibili, adesso invece non si trovano nemmeno a pagarle oro. Quindi si deve cercare di trovare una corretta soluzione per evitare di esporsi ai pericoli e di esporre gli altri allo stesso rischio. (Continua dopo la foto)

Barbara Palombelli, basta della carta forno e degli elastici per uscire in sicurezza

La conduttrice ha dimostrato che è possibile creare le mascherine anche a casa. Come? Semplicemente con la carta forno. Basta prendere un foglio di carta forno, girarlo a fisarmonica, posizionare due elastici ai lati e fissarli utilizzando la cucitrice. Ovviamente, è inutile specificarlo una volta utilizzata va buttata via.

Può sembrare strano o inutile e invece funziona davvero. L’idea è stata promossa da parecchi professionisti nel settore della salute e dell’igiene. Questa non è l’unica idea creativa, ce ne sono state tante altre simili. Per esempio un igienista ha mostrato in un video simile a quello di Barbara come si crea una mascherina utilizzando la pellicola, la carta forno ed un foulard.

Il video che ad oggi ha ricevuto più visualizzazioni e like è quello di Barbara, che oltre che essere originale sembra essere anche piuttosto valido.

Sciarpe davanti agli occhi, vanno bene o non sono sicure?

Al momento in giro la gente si tutela come meglio può, per esempio si vedono spesso persone di qualunque età, giovani, adulti, anziani che indossano sciarpe e sciarponi fino a coprire il naso. Ma è giusto o sbagliato? Di questo ha parlato Adriana Bonifacino responsabile dell’Unità diagnosi e terapia senologia dell’Unità di oncologia dell’ospedale Sant’Andrea di Roma.

La dottoressa ha ammesso che nel caso in cui non si abbiano mascherine, utilizzare la sciarpa è sicuramente meglio che uscire completamente sprovvisti. Però è importante sapere che non fa parte dei comportamenti corretti perché sia il foulard, sia la sciarpa dopo essere stati a contatto con il mondo esterno vengono poggiati ovunque a casa.

Quindi si rischierebbe comunque di ammalarsi, anche a casa propria. In questo caso cosa fare? Lavare tutto bene e a temperature elevate.