La vita in diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano mettono nei guai Barbara D’Urso e Pomeriggio Cinque

Lorella Cuccarini e Alberto Matano sorpassano Barbara D’Urso

Nuovo sorpasso da parte de La vita in diretta ai danni di Pomeriggio Cinque. Il tutto è avvenuto nell’appuntamento di mercoledì 11 marzo 2020. Infatti, Lorella Cuccarini e Alberto Matano, dopo essersi avvicinati molto a Barbara D’Urso nella puntata di lunedì, ora c’è stato il colpaccio.

La ragione dell’ottimo risultato dello storico rotocalco di Rai Uno è riconducibile senza ombra di dubbio all’emergenza Coronavirus. Infatti il programma che ha preso la linea dopo Il Paradiso delle Signore 4 ha raccolto oltre tre milioni di telespettatori. Contro i 2 milioni 900 mila circa di Pomeriggio Cinque, il contenitore televisivo capitanato da Lady Cologno.

Gli ascolti de La vita in diretta

Scendendo nel dettaglio dei dati Auditel, il programma condotto dalla coppia televisiva Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha superato Barbara D’Urso di circa qualche centinaia di migliaia di telespettatori. Quindi il rotocalco della prima rete della tv di Stato ha raccolto 3 milioni 8 mila spettatori, con il 17.7% di share.

Mentre l’anteprima, con una durata molto breve rispetto alla trasmissione, vista invece da 2 milioni 388 mila spettatori, con uno share pari al 16.3%. Ricordiamo che negli ultimi giorni anche Lorella e Alberto hanno avuto molte difficoltà nell’andare in onda per via della poca presenza di personale in studio.

La vita in diretta in onda dalle 14 fino a ridosso de L’Eredità

Per quanto riguarda gli ascolti del rotocalco di Barbara D’Urso, ovvero Pomeriggio Cinque è stato seguito da circa 2 milioni e mezzo di spettatori pari al 16.1% di share nella prima parte. Si tratta di quella che si è occupata dell’emergenza Coronavirus. Mentre più di 2 milioni 900 mila telespettatori con uno share del 14% nella seconda parte, ossia quella dedicata al gossip e 2 milioni 800 mila telespettatori col share del 14% nella parte finale.

Ricordiamo che i vertici di Viale Mazzini hanno rivoluzionato i palinsesti. Quindi la coppia Alberto Matano e Lorella Cuccarini da lunedì prossimo andranno in onda dalle 14.00 fino alle 18:50 per sostituire Vieni da me di Caterina Balivo. Il programma delle interviste è stato sospeso per problemi legati all’epidemia in atto.