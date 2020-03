Uomini e Donne, perché Barbara era in collegamento? Le nuove regole per il Coronavirus

A partire da ieri pomeriggio, gli appuntamenti con il talk show di Maria De Filippi stanno andando in onda in un modo un po’ particolare. Tutti, ad esempio, si saranno resi conto del fato che Barbara era in collegamento a Uomini e Donne, mentre altri erano presenti in studio.

Ebbene, tale decisione pare sia stata presa per un motivo ben preciso, che fa capo alle normative applicate in occasione del giorno in cui è stata effettuata tale registrazione, ovvero, domenica 8 marzo.

Ecco perché Barbara era in collegamento

Domenica scorsa è stata effettuata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne e molti ospiti erano in collegamento audiovisivo, come ad esempio Barbara. Le puntate riprese in tale data stanno andando in onda in questi giorni e i telespettatori si stanno ponendo alcune domande. La prima tra queste è: per quale ragione la De Santi era in collegamento mentre la Galgani ed altri erano presenti in studio?

La risposta è, in realtà, molto semplice. Nella data in cui è stata effettuata la registrazione, l’Italia non era stata ancora dichiarata tutta zona protetta. Le uniche zone rosse erano la Lombardia e altre 14 province. Per tale ragione, Barbara è stata impossibilitata ad uscire dalla sua città per raggiungere gli studi a Roma. Gemma, invece, essendo di Torino si è potuta muovere in tale direzione.

Uomini e Donne sospeso?

Ad ogni modo, Barbara De Santi ci ha tenuto a ringraziare tutta la produzione per averle comunque consentito di essere presente a Uomini e Donne attraverso uno schermo. Per farlo, ha adoperato il suo profilo Instagram, dove ha condiviso un post molto toccante. In ogni caso, dato che la situazione in pochi giorni è completamente cambiata, sorgono spontanee altre domande. (Continua dopo il post)

Adesso che sono stati vietati gli spostamenti in tutto il territorio italiano, come faranno i protagonisti del trono classico e di quello over a raggiungere lo studio? Considerando le ultime disposizioni, mantenere la distanza di sicurezza e lavarsi bene le mani non basta, pertanto, è probabile che le registrazioni verranno interrotte e, di conseguenza, anche le puntate. Non ci resta che attendere per capire come si muoverà la redazione.