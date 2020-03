Fernanda Lessa al GF VIP, “Mi sono sentita diversa…”

Fernanda Lessa è stata protagonista, all’interno della casa del Grande Fratello VIP, di diverse liti specie con Antonella Elia. Le due donne, è risaputo, non hanno mai avuto un bel rapporto e si sono scontrate molto spesso. L’ultimo litigio è nato per alcuni atteggiamenti della Lessa che proprio Antonella Elia ha interpretato come discriminatori nei suoi confronti.

Una serie di “riti religiosi” malvisti dalla donna e commentati anche da Alfonso Signorini. Il conduttore ieri sera si è scusato con Fernanda Lessa che si era dichiarata molto ferita nel profondo.

I gesti mal interpretati di Fernanda Lessa

Fernanda Lessa, brasiliana, ha usanze diverse da quelle a cui siamo abituati in Europa. Nel suo sangue, infatti, scorre sangue indios e proprio per questo motivo per lei alcuni gesti non sono inusuali ma comuni. Diverse volte, al passaggio della Elia, la showgirl brasiliana si è fatta il segno della croce.

Un gesto che per lei era legato alla volontà di allontanare ogni emozione negativa che le suscitava la Elia. Ma un gesto che, però, non è stato ben interpretato e visto, anzi, come un’offesa. La Elia ha spiegato di sentirsi come un’appestata nella casa e che la Lessa si faceva il segno della croce ogni volta che la vede per discriminarla e per associarla al diavolo.

L’accusa rivolta a Fernanda Lessa è stata quella di aver praticato ridi voodoo. La donna, subito dopo la puntata della scorsa settimana è entrata in una crisi profondissima, sentendosi offesa nel profondo anche da Alfonso Signorini. Il conduttore, secondo lei, era reo di averla ferita giudicandola come una persona diversa solo per la sua appartenenza ad una religione differente.

Le scuse di Alfonso Signorini e la sorpresa finale

Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini si è scusato con Fernanda Lessa. “Ti chiedo scusa e lo voglio fare pubblicamente se mai ti acessi ferita in qualche parola” ha detto Signorini. Poi ha proseguito “Alcuni atteggiamenti non mi sono piaciuti ma l’intento non era certamente quello di ferirti, mancare di rispetto al tuo credo religioso”.

Pace fatta, dunque, in confessionale tra la Lessa e Signorini. Per la donna, a conclusione del chiarimento, una bella sorpresa, un quaderno contenente qualche disegno realizzato dalle sue due bambine.