Uomini e Donne, anticipazioni 13 marzo: un nuovo spasimante per Gemma Galgani

Terzo appuntamento ed ultimo del parterre senior di U&D

Anche oggi pomeriggio su Canale 5 va in onda Uomini e Donne in una veste davvero inedita. Infatti a causa dell’emergenza Coronavirus in studio non ci sarà pubblico e dame e cavalieri saranno distanziati uno dall’altro per un minimo di un metro.

Le anticipazioni del terzo ed ultimo appuntamento del Trono over rivendo che arriverà in studio un cavaliere per Gemma Galgani, Massimiliano si troverà in grosse difficoltà, mentre Tina Cipollari avrà una forte discussione con Jean-Pierre. Gli spoiler sono forniti da Witty Tv.

Spoiler Trono over: arriva una segnalazione su Massimiliano

Le anticipazioni della puntata di oggi del parterre senior di Uomini e Donne, sveno che Maria De Filippi proclamerà la vincitrice della slittata di moda che in questi giorni hanno fatto le dame. Poi Barbara De Santi in collegamento dalla sua abitazione non perderà occasione per scontrarsi a distanza con Gemma Galgani dicendo che secondo lei si deve posizionare all’ultimo posto.

Massimiliano si troverà in difficoltà per una segnalazione che giungerà in studio. In pratica una donna che lui aveva rifiutato qualche giorno fa, dirà di essere stata contattata su Instagram dallo stesso, cercando di convincerla a frequentarsi lontani dalle telecamere.

Uomini e Donne: un nuovo cavaliere per Gemma, Tina litiga con Jean Pierre

Gli spoiler di oggi svelano anche che Gemma Galgani si accomoderà al centro dello studio. A quel punto la padrona di casa Maria De Filippi le dirà che un nuovo cavaliere ha contattato la redazione del Trono over per conoscere solamente lei. Parole che faranno emozionare la dama torinese, dopo il momento di sconforto che ha avuto durante la sfilata.

Addirittura la piemontese scoppierà a piangere. Poi ci sarà una lite tra Tina Cipollari e il cavaliere Jean Pierre. Tra i due, infatti, ci sarà un’accesa discussione nel corso della sfilata delle dame. L’ex fiamma di Gems darà della “maleducata e cafona” alla vamp frusinate, e ovviamente lei non rimarrà a guardare. Ecco il video spoiler: