Il Paradiso delle signore, trama 16 marzo: un nuovo arrivo e una devastante scoperta

Nel corso della prossima settimana de Il Paradiso delle signore assisteremo a degli importanti cambiamenti, nella puntata del 16 marzo, ad esempio, ci sarà un nuovo arrivo. A fronte di alcuni personaggi che si accingono a lasciare la scena, ci saranno dei nuovi ingressi.

Al Circolo, infatti, arriverà Enza Sampò, una nuova giornalista, che mostrerà molto interesse per le questioni del grande magazzino. Inoltre, ci sarà anche una devastante scoperta fatta da Marta e Vittorio.

La scoperta di Marta e Vittorio al Paradiso delle signore

Lunedì 16 marzo andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, come sempre alle 15.40 su RAI 1. In tale occasione vedremo che Marta e Vittorio faranno una tragica scoperta. La Guarnieri non potrà avere figli. A rivelare la sconcertante notizia sarà un medico che ha preso in cura il caso ed ha disposto degli esami approfonditi alla dama. Conti, però, non sarà minimamente disposto ad accettare la notizia, per tale ragione manderà i referti ad un luminare della Svizzera.

Angela e Riccardo, invece, riusciranno a tenere sempre meno a bada i loro sentimenti e la situazione potrebbe sfuggire di mano da un momento all’altro. Ludovica, però, avendo intuito che qualcosa non quadri, deciderà di fare un annuncio inaspettato. La fanciulla ufficializzerà il fidanzamento con il figlio di Umberto. Questo, naturalmente, metterà in serie difficoltà il giovane che non saprà più come uscirne.

Anticipazioni 16 marzo: il nuovo arrivo

Angela, dal canto suo, ignara di tutta questa situazione, confiderà alle sue amiche di nutrire dei profondi sentimenti per Riccardo. La loro storia, però, continuerà ad essere ostacolata, così come quella tra Rocco e Marina. La Fiore, infatti, ha ricevuto un’importante proposta lavorativa a Roma, che ha deciso di accettare. Durante la puntata del 16 marzo del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che Rocco sarà preso dallo sconforto e si farà consolare da Marcello e Salvatore.

Infine, al Circolo ci sarà un nuovo arrivo. La giornalista Enza Sampò varcherà la soglia della struttura e dirà di aver molto apprezzato alcune iniziative del grande magazzino. In particolar modo, la dama mostrerà partecipazione e interesse per la nuova linea di bikini.