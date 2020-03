Pago e Serena svelano: convivenza interrotta, poi volano pesanti accuse

Pago ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato del rapporto con Serena e dei problemi relativi alla loro convivenza. Nel caso specifico, l’ex gieffino ha detto di essere sempre più innamorato della sua compagna, ad ogni modo, pare ci siano dei problemi.

Tutta Italia sta affrontando il delicato problema inerente il Coronavirus, pertanto, anche la coppia più discussa del GF VIP sta facendo fronte all’emergenza e sta affrontando degli ostacoli. Andiamo a vedere cosa è successo.

Pago e la convivenza con Serena

Nel corso dell’intervista con il settimanale del talk show della De Filippi, Pago ha parlato della convivenza con Serena. I due innamorati hanno intenzione di trasferirsi a vivere insieme a Milano, tuttavia, al momento la cosa non gli è affatto possibile. Considerando tutto quello che sta succedendo nel nostro paese, infatti, è praticamente impossibile pensare di fare dei progetti importanti.

Al momento, l’unica cosa da fare è fare fronte all’emergenza. Il cantante, inoltre, ha svelato di essere stato impossibilitato a ritornare a Pavia per recuperare tutte le sue cose, per tale ragione, la sua vita sta vivendo un momento di stallo totale. Ad ogni modo, ad allietare questi difficili giorni di quarantena c’è comunque la sua dolce metà. Attraverso Instagram, i due stanno condividendo IG Stories e dirette nelle quali appaiono molto innamorati.

Le nozze e le accuse

Oltre che parlare delle difficoltà che stanno attraversando per la convivenza, Pago ha anche parlato delle future nozze con Serena. La Enardu, già in una precedente intervista, aveva dichiarato di essere assolutamente disposta a compiere questo passo importante. Pacifico, invece, aveva asserito di essere desideroso di andarci in modo più cauto. Ad ogni modo, in questa occasione il cantante ha raccontato di essere pronto anche lui a questo evento e non solo.

Settembre ha anche detto di avere in mente un luogo specifico nel quale gli piacerebbe celebrare le nozze. La location si trova su Lago Maggiore ed entrambi ci sono molto legati. Infine, l’ex gieffino ha parlato un po’ della sua esperienza nel reality show e si è scagliato contro Patrick, Andrea Montovoli e Fernanda, che sono stati i più critici sul rapporto tra i due piccioncini.