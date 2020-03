GF Vip: Antonio Zequila ammette di essersi sbagliato su Adriana Volpe, poi parla di una famosa attrice

Antonio Zequila ha ammesso di aver scambiato Adriana Volpe con un’altra persona. Poi ha raccontato di una famosa star hollywoodiana

GF Vip: Antonio Zequila ammette di essersi sbagliato con Adriana Volpe

Qualche settimana fa Antonio Zequila, parlando con Andrea Denver, ha detto di aver avuto una relazione con Adriana Volpe. La questione è poi uscita in puntata e la conduttrice è andata su tutte le furie negando di aver avuto rapporti con l’attore.

Quest’ultimo, però, ha continuato imperterrito a raccontare di quando lei aveva 18 anni, si sono conosciuti e frequentati. Un giorno, dopo un caffè, sono saliti da lui e “non hanno certo giocato a carte”. Ne è nato uno scontro molto acceso fino all’inaspettato epilogo.

Antonio Zequila ha chiesto scusa ad Adriana, anche se aveva giurato che non mentiva, e ha confessato che c’era la possibilità che confondesse i suoi ricordi con quelli vissuti con un’altra persona. Qualche ora fa ha ribadito la cosa ad Antonella Elia nella sauna. Antonio Zequila ha detto di essersi sbagliato. Si è reso conto di aver confuso Adriana con un’altra ragazza. Si sono conosciuti ma non c’è stata nessuna relazione tra di loro.

Antonio Zequila latin lover: ‘Ho conosciuto Sharon Stone’

Nella conversazione con Antonella Elia, Antonio non si è limitato ad ammettere di essersi sbagliato su Adriana, ma ha continuato a “pompare il suo ego smisurato” così come spesso viene detto dai suoi coinquilini.

Consapevole dell’attenzione delle telecamere, ha detto che preferisce non parlare più della storia di Adriana, ma piuttosto vorrebbe raccontare di quando ha incontrato Sharon Stone. Si trovava a Parigi e una mattina ha incontrato l’attrice hollywoodiana. Poi ha detto che questo incontro sicuramente era molto più affascinante da raccontare.

Antonella Elia non ha voluto ascoltare i dettagli di questa storia. Anzi, ha criticato l’atteggiamento che Antonio continua ad avere, ovvero quello di mettersi in mostra e raccontare le sue avventure amorose. Infatti, non ha dato corda all’attore, smorzando così il suo entusiasmo.

Il televoto

Nella sedicesima puntata, andata in onda mercoledì 11 marzo, è stata eliminata Asia. Le nomination sono state palesi per le donne, segrete per gli uomini, ma era un “tutti contro tutti”. Al televoto questa settimana ci sono Fabio Testi, Adriana Volpe e Antonella Elia. È importante ribadire che il clima nella Casa non è positivo, soprattutto dopo aver saputo della situazione di emergenza sanitaria che sta vivendo l’Italia. Alcuni vip sono indecisi se andare avanti nel reality.