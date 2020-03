GF VIP, Paolo Ciavarro in lacrime per la madre “È davvero grave, spero non faccia cavolate”

In queste ore, nella casa del GF VIP, Paolo Ciavarro ha avuto uno sfogo molto pesante durante il quale è scoppiato in lacrime. Il concorrente si è lasciato andare in confessionale ed ha mostrato tutto il suo rammarico per la situazione in cui riversa l’Italia in questo periodo.

Nel caso specifico, il ragazzo ha detto di essere in ansia per sua madre che, sicuramente, avrà trascorso il compleanno dell’altro suo figlio lontano da lui.

La richiesta di Paolo Ciavarro

La tensione nella casa più spiata d’Italia continua a crescere a causa di tutto quello che sta accadendo nel paese. Molti concorrenti stanno mostrando segni di cedimento nel pensare ai propri cari. Tra questi è spuntato il nome di Paolo Ciavarro, il quale è scoppiato in lacrime per sua madre Eleonora Giorgi. In occasione del compleanno di suo fratello, il pensiero del ragazzo è andato immediatamente verso la sua famiglia.

In particolar modo, il giovane si è preoccupato perché teme che sua madre possa fare qualche colpo di testa pur di trascorrere del tempo insieme ai suoi figli. Inoltre, prima che si diffondesse questa pandemia, il gieffino aveva chiesto a sua madre di andare a comprare dei vestiti.

Considerando la situazione, però, ha subito cercato di dissuadere la donna dal compiere tale azione. Proprio in virtù di questo, ha chiesto alla produzione del programma di mettersi in contatto con l’attrice in modo da assicurarsi circa le sue condizioni di salute e non solo.

Lacrime e tensioni al GF VIP

Paolo vorrebbe anche esortarla a rispettare a pieno regime tutte le regole governative imposte dallo Stato in questa situazione di difficoltà. A seguito di tali dichiarazioni, Paolo Ciavaro è scoppiato in lacrime ed ha compreso di essere in una situazione davvero grave, che non bisogna assolutamente sottovalutare. Per il momento, non sono ancora chiare le intenzioni della produzione del reality show, pertanto, non si sa se il desiderio del giovane verrà esaudito oppure no.

Ciò che è alquanto evidente dopo questo confessionale è che i concorrenti sono estremamente provati da tutta questa situazione. Seppur provino a fare finta di nulla ridendo e scherzando, il loro stato d’animo è fortemente compromesso.