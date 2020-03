Un Posto al Sole trame 16-20 marzo: Filippo e Serena si separano

Arrivano su Rai 3 le nuove puntate di Un Posto al Sole. Le anticipazioni dal 16 al 20 marzo vedono Filippo avvicinarsi alla bella Cristiana, che gli farà ritrovare il sorriso dopo la decisione di Serena di separarsi. Intanto, Nicotera si metterà in una situazione sempre più pericolosa per via delle sue indagini mentre Vittorio prenderà una decisione definitiva sul suo futuro.

Un posto al sole anticipazioni: Filippo e Serena in crisi

Nelle puntate di Upas in onda dal 16 al 20 marzo 2020 raccontano che Filippo e Serena si allontaneranno inevitabilmente, anche dopo la conoscenza del Sartori con Cristiana. Nel frattempo, Arianna non capirà come mai nessuno dei suoi amici la stia sostenendo per il viaggio che dovrà fare a Londra ma resterà piacevolmente stupita da una loro sorpresa.

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano inoltre che Serena e Filippo staranno per concludere l’iter per la separazione consensuale. Raffaele invece metterà in difficoltà suo figlio Patrizio con uno scherzo dei suoi. Nelle trame settimanali di Un posto al sole, Alex sarà dispiaciuta per le continue tensioni tra sua madre e Carla e proverà a fare di tutto per riappacificarle.

Purtroppo, Filippo e Serena arriveranno a firmare le carte per la separazione, mettendo la parola fine al loro rapporto. Leonardo, ovviamente, ne sarà felice. Niko si arrabbierà molto quando verrà a sapere che la sua fidanzata Susanna le ha nascosto di aver inviato la candidatura per il concorso da Magistrato.

Viola torna a Napoli

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole, finalmente Viola e Antonio torneranno a Napoli per trascorrere la festa del papà in famiglia. La giovane però, sarà preoccupata per la pericolosa indagine a cui fa capo il marito Eugenio e non riuscirà a stare tranquilla. Rosaria e Carla finalmente si chiariranno, decidendo di deporre l’ascia di guerra. Sarà così un’occasione per Mia e Alex di stare tranquille in famiglia.

Nel frattempo, Marina non vorrà lasciare Fabrizio solo a se stesso in carcere e proverà ad aiutarlo cercando prove che lo scagionino. Nelle puntate di Un posto al sole dal 16 al 20 marzo infine, la Giordano verrà a sapere di un retroscena che potrebbe far uscire Fabrizio dal carcere.

Tra Viola ed Eugenio ci sarà tensione per via dei pericoli legati al lavoro dell’uomo. La situazione diventerà molto complicata da gestire, nonostante i tentativi di Eugenio di rassicurare la moglie e la sua famiglia.