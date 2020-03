Francesco Monte, notizia inattesa “Se ne va”, e la sua vita cambia di botto

Francesco Monte pronto per andare a vivere all’estero

Francesco Monte molto probabilmente è l’unico che in questo periodo riceve qualche notizia particolarmente positiva. Per il ragazzo Infatti si prospetta un futuro positivo dal lato professionale. Tutto avviene dopo che è stato protagonista della campagna internazionale con Jennifer Lopez. Adesso a quanto pare è pronto per affrontare un’avventura tutta nuova all’estero, negli Stati Uniti.

Francesco Monte un ringraziamento particolare a Stefano Sala

Francesco Monte ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato al settimanale Gente di avere ricevuto una proposta davvero interessante per la quale sta prendendo del tempo per cercare di decidere.

Il ragazzo dovrà attendere la fine del virus per potersi spostare negli Stati Uniti. Non ha ancora preso una decisione ma si tratta di un suo sogno nel cassetto quindi potrebbe seriamente trasferirsi per un po’ di tempo in America.

D’altronde inutile dire che un’esperienza oltreoceano certamente interesserebbe qualsiasi persona, soprattutto se della sua età. Ad ogni modo se è arrivato a questi risultati deve soltanto ringraziare Stefano Sala che gli ha permesso di farlo collaborare con Jennifer Lopez e quindi di farsi conoscere.

In partenza con la fidanzata, chissà…

Ovviamente non sta pensando di partire da solo anche perché trascorrere sei mesi in un luogo che non si conosce non è particolarmente entusiasmante. C’è chi lo farebbe, ma lui afferma di non essere il tipo. Non dice con chi vorrebbe andare ma non è necessario precisare dato che si riferisce sicuramente alla sua dolce metà.

Isabella De Candia modella ed imprenditrice con la quale ha iniziato una relazione già da qualche tempo è la ragazza gli ha fatto perdere la testa. I due sono compatibili, si trovano molto bene l’uno con l’altro. Sono due ragazzi normali, che non hanno grilli per la testa.

Francesco è sempre stato al centro del gossip, in tv si è sempre parlato di lui in TV tra una cosa e l’altra. Per esempio ai tempi dell’ Isola dei Famosi se ne parlò per il canna-gate. Al tempo di Uomini e Donne se ne parlò perché era il ragazzo più corteggiato, protagonista di due Troni davvero particolari e simpatici.

Ai tempi corteggiava Teresanna Pugliese, ma la donna scelse l’altro corteggiatore. Proprio in questo periodo Teresanna ne ha parlato al GF dove racconta spesso l’esperienza a Uomini e Donne. Poi fu lui a sceglierla durante il suo trono ma si lasciarono dopo poco tempo. E adesso anche Teresanna è felicemente fidanzata. Entrambi hanno trovato la felicità tra le braccia di altri.