Uomini e Donne, Gianni Sperti attacca Giulio Raselli. Ecco il motivo

Gianni attacca Giulio

Nelle ultime puntate andate in onda del Trono Classico di Uomini e Donne è stata invitato Giulio Raselli. Con lui c’era la neo fidanzata Giulia D’Urso. Non curante della presenza di Giovanna Abate, una degli attuali tronisti di Maria De Filippi, ha spiegato come vanno le cose da quando ha trovato l’anima gemella.

Non poteva chiedere di meglio, in quanto durante il suo percorso ha capito di essersi innamorato di lei. Inoltre ha comunicato che hanno intenzione di andare a convivere. Per questo motivo stanno cercando una casa a Roma. A quel punto Gianni Sperti ha espresso un suo parere a riguardo. Come sempre è stato diretto, senza peli sulla lingua.

‘Il punto di domanda che avevo prima, ce l’ho ancora ora’

Gianni attacca Giulio perché non ha mai creduto alla sua buona fede. Quando era seduto sul trono, la redazione ha ricevuto una serie di segnalazioni che sono passate inosservate. All’inizio Giovanna ha notato una serie di like che l’ex tronista e la ‘rivale’ si sono scambiati tanto temo fa.

Poi gli utenti social più attenti hanno notato delle amicizie in comune e, infine, è stata inviata a Raffaella Mennoia una foto di Giulio ai tempi della vacanza a Formentera. Nello scatto compare di spalle mentre bacia una ragazza, della quale si vede solo un tatuaggio sulla caviglia. Uno simile a quello che ha Giulia, ma poi nello studio si è presentata un’altra dichiarando di avere avuto un flirt estivo con lui.

Alla fine, al momento della scelta, ha confessato a Giulia il suo amore. Nonostante il pubblico si sia emozionato, Gianni ha detto che un sentimento così forte non può nascere così all’improvviso. Ha sempre insinuato che i due si siano messi d’accordo all’esterno del programma. Con la convivenza ha confermato ulteriormente i suoi dubbi. Del resto un passo importante come questo, non si può fare dopo un mese di relazione.

‘Ti chiedo scusa per il mio comportamento’

Giulio ha colto l’occasione per parlare con Giovanna. Non ha avuto tatto quando le ha detto di non volerla accanto quando erano l’uno di fronte all’altra. Le ha fatto gli auguri per la nuova esperienza televisiva. La ragazza ha accettato le sue scuse ed ora sembra che si stia concentrando sul bel Alessandro, ex tentatore di Serena Enardu.