Allarme Coronavirus nella del GFVip. Un concorrente sta male

Sono momenti davvero drammatici per il nostro paese. Se in tanti, con ironia, avevano pensato che gli unici a salvarsi in Italia fossero i concorrenti del Grande Fratello Vip, forse si sono sbagliati. Nella giornata del 12 marzo, infatti, un gieffino si è sentito male facendo preoccupare i suoi inquilini.

Panico nella casa del GFVip

I sintomi del Coronavirus sono simili a quelli di una influenza normale. Di conseguenza, febbre, tosse, mal di gola, spossatezza possono creare allarmismi e mettere in panico chi ci è vicino.

Così quando nel pomeriggio del 12 marzo uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip ha cominciato a manifestare questi sintomi, gli altri hanno cominciato ad avere dei dubbi. Di fronte alla febbre e al mal di gola di Valeria Marini, soprattutto Antonio Zequila e Fabio Testi hanno avanzato l’idea: “Non è che hai il Coronavirus?”.

Valeria Marini sta male ma non è influenza da Coronavirus

Ad essere particolarmente preoccupato per Valeria è stato Antonio Zequila. L’inquilino della casa ha cercato di capire cosa avesse la soubrette che con molta tranquillità ha subito tranquillizzato i suoi amici. La Marini è da sempre un soggetto allergico e durante questo periodo dell’anno spesso capita di sentirsi influenzata.

Inoltre, ha anche raccontato un dettaglio che non è sfuggito al popolo del web. A quanto pare, le è stato fatto il tampone per verificare una totale immunità dal Coronavirus prima di entrare in casa. Una dichiarazione che ha fatto scattare una forte polemica sui social e fatto arrabbiare molti utenti. Sì perchè come tutti sappiamo il tampone, senza sintomi e se non in casi estremi non è possibile farlo.

Le nuove norme per il reality dopo il coronavirus

Durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip, la produzione ha preso tutte le precauzioni possibili emanate dal Governo. Infatti, ha ridotto gli spostamenti del conduttore, Alfonso Signorini, in collegamento da Milano insieme a Pupo, mentre Wanda Nara oltre a non poter partire da Parigi non è potuta nemmeno collegarsi.