Ida Platano e Riccardo Guarnieri costretti a stare insieme: il messaggio che leva ogni dubbio [FOTO]

Ida Platano e Riccardo Guarnieri in quarantena insieme

Vista la situazione che sta attraversando il nostro Paese, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di trascorrere insieme la quarantena. La loro è una grande prova d’amore dopo i continui tira e molla visti nelle ultime settimane. Chi ha seguito Uomini e Donne e la loro storia d’amore sa perfettamente che la dama e il cavaliere del Trono over si sono lasciati e ripresi diverse volte.

Iniziative che hanno fatto storcere il naso anche ai loro fan. Ma ora, forse anche grazie all’emergenza Coronvirus, la coppia ha deciso di rimanere assieme in questi giorni rimanendo chiusi in casa. Sicuramente questa sarà la prova del nove. Se superano questa si potrà dire che Ida e Riccardo siano pronti al grande passo.

Il messaggio della coppia su Instagram

Nelle ultime ore la stessa Ida Platano ha voluto rassicurare tutti i suoi follower postando uno scatto con tanto di messaggio su Instagram. I due ex protagonisti del parterre senior di Uomini e Donne indossano delle maglie che mostrano due innamorati stilizzati attratti da una grossa calamita. Un segno per far capire a chi li segue che la loro storia d’amore porcede a gonfie vele.

Lo scatto in questione è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “#IoRestoACasa. Tutti insieme ce la faremo!”. L’iniziativa di Ida e Riccardo ha reso felici tutti i seguaci che da tempo volevano avere loro notizie. In pochissimo tempo l’immagine in questione ha ricevuto migliaia di likes e tanti complimenti per la coppia. (Continua dopo il post)

Le dichiarazioni di Riccardo Guarnieri sulle foto tolte su IG

Qualche settimana fa Ida Platano e Riccardo Guarnieri avevano avuto un’ennesima litigata al punto che si erano lasciati. Addirittura l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne aveva tolto tutte le foto su Instagram che lo mostravano insieme alla parrucchiera bresciana.

In una recente intervista al Magazine di U&D il personal trainer pugliese ha detto che è stato lui a cancellare le loro foto sui social in seguito ad una discussione molto dura. “Il mio è stato un gesto di rabbia. Sono davvero contento che sia finita la nostra lite, perché è stato complesso affrontarla e ne porto ancora i segni emotivi”, ha affermato Riccardo.