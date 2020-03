Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci lite furiosa dietro le quinte? La verità su Detto Fatto

Bianca Guaccero, cosa è successo? Il web parla ma i diretti interessati tacciono

Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci hanno avuto una discussione nel backstage di Detto Fatto. Questo è quello che si legge continuamente in questi giorni sul web. Molti telespettatori hanno saputo che qualcosa è accaduto, ma nessuno ha detto nulla.

Tutto questo silenzio non ha fatto altro che generare curiosità, si cerca di scoprire qualcosa, come se dietro a questa storia si nascondesse un segreto di chissà che genere. In realtà adesso è venuto fuori che non è successo proprio niente.

Bianca Guaccero, il gossip impazza e la conduttrice rivela che…

Bianca Guaccero avendo visto impazzare il gossip, avendo letto la qualunque sui vari siti, commenti sul suo profilo Instagram ha scelto di parlare. Ha dato la sua versione, che poi corrisponde alla versione ufficiale anche perchè è stata l’unica a parlare, l’unica a dire come stanno le cose.

Si pensava ci fosse un problema di fondo davvero importante, per esempio la programmazione, la messa in onda del programma. Insomma problemi interni al lavoro. E invece no. La lite con Giovanni è stata una montatura mediatica, la stessa cosa vale per lo scontro con Guglielmo Mariotto e con la chiusura anticipata del programma.

I fatti non sono collegati, sono soltanto frutto dello spettacolo, per divertire il pubblico di telespettatori. Mentre per quanto riguarda la chiusura del programma non ci voleva molto per arrivare a capire che si trattasse di una decisione imprescindibile.

Il programma è sospeso a causa dell’emergenza sanitaria

Qualcuno aveva parlato della sospensione causata dai bassi ascolti. Il programma non attira il pubblico, quindi si è deciso di sospenderlo, di chiuderlo. Non è così, si è provato fino all’ultimo ad andare in onda fin quando è stato possibile. Quando poi la situazione in territorio italiano è diventata così grave non si è trovata altra soluzione se non chiudere, per il momento.

Bianca ci ha tenuto però ad affermare che l’organizzazione durante queste settimane è stata parecchio difficile. Praticamente impossibile gestire il momento di criticità all’interno dello studio cercando di cambiare orari per mandare in onda un programma che potesse soddisfare i suoi telespettatori nonostante i vari cambiamenti. No agli ospiti o comunque si ma nel rispetto delle regole. Tutto tanto caotico e difficoltoso soprattutto perchè avvenuto all’improvviso.

Adesso quasi tutto si era stabilizzato, ma non si è potuto fare di meglio se non sospendere e sperare che la situazione rientri più in fretta possibile. Ciò che rincuora, o dovrebbe in teoria rincuorare il pubblico è che tra i due continua ad esserci il feeling di sempre.