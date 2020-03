La vita in diretta, Lorella Cuccarini svela il suo dramma: “La malattia mi ha cambiato la vita…”

Lorella Cuccarini a La vita in diretta

Uno dei pochi programmi rimasti nel palinsesto della Rai è La vita in diretta. Infatti il rotocalco condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini continuerà a fornire notizie agli italiani sull’emergenza Coronavirus.

E a proposito della soubrette romana, di recente è tornata a parlare di un dramma che l’ha colpita un po’ di tempo fa. Ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, la donna ha ricordato il 2002 quando dovette bloccare la sua carriera a causa di una grave malattia.

La conduttrice Rai ricorda il cancro alla tiroide

Nel corso della sua ospitata a Che Tempo Che Fa Lorella Cuccarini ha fatto un salto temporale ricordando quello che è accaduto 18 anni fa. Una brutta malattia la costrinse a fermare tutti i suoi progetti lavorativi e che frantumò anche la sua psiche. La conduttrice de La vita in diretta al cospetto di Fabio Fazio ha detto: “Una visione della vita che va in frantumi, da allora vivo senza tiroide”.

Nel 2002 la professionista Rai si sottopose ad una visita medica, una sorta di check up, a causa di un calo di peso inspiegabile. Dopo le analisi la donna è venuta a conoscenza di una brutta notizia, purtroppo le venne diagnosticato un tumore alla tiroide. “Signora Cuccarini, mi dispiace, ha un nodulo alla tiroide, lo spessore è già di alcuni centimetri, deve sottoporsi al più presto con urgenza ad altri accertamenti”, le disse il medico.

Lorella Cuccarini e il calvario dopo l’operazione

Nel corso della lunga intervista Lorella Cuccarini ha raccontato che il recupero è stato abbastanza lungo e doloroso e dopo l’intervento chirurgico per l’asportazione della massa tumorale deve assumere ogni giorno un farmaco specifico. Inoltre la padrona di casa de La vita in diretta deve fare un particolare dieta per evitare di ingrassare.

La soubrette ha voluto raccontare la sua storia per condividerla con tutti coloro che come lei hanno trascorso dei momenti molto complicati. Ricordiamo, infine, che la collega di Alberto Matano da decenni è la testimonial di ‘Trenta ore per la vita’, la onlus che si occupa della lotta contro la sclerosi multipla.