“Se vi fa male il cu*etto fate…”: Striscia la Notizia, Michelle Hunziker mette in imbarazzo Gerry Scotti

Striscia la Notizia continua ad andare in onda nonostante l’emergenza Coronavirus

Dopo la pausa domenicale dove i telespettatori di Canale 5 hanno visto Paperissima Sprint con il Gabibbo e Roberta Lanfranchi, questa sera dopo il TG5 inizia una nuova settimana di Striscia la Notizia. Infatti il tg satirico di Antonio Ricci è una delle poche trasmissioni rimaste in onda durante l’emergenza Coronavirus.

Ovviamente anche la trasmissione ha adottato le normative emanate dal Governo, ovvero niente pubblico in studio, personale con guanti e mascherine e conduttori distanti almeno un metro. Mentre i servizi mandati in onda, almeno per il momento, sono stati realizzati settimane prime del decreto per il Covid-19.

Il fuori onda di Michelle Hunziker e Gerry Scotti diventa virale sul web

Nella puntata di Striscia la Notizia andata in onda sabato scorso, 14 marzo 2020 hanno mostrato un fuori onda risalente a due anni fa. Qualcosa che ha lasciato il numeroso pubblico di Canale 5 senza parole. Per quale motivo? Infatti nel tg satirico di Antonio Ricci, attraverso il suo portale web, ma anche nello studio di Cologno Monzese è stato mostrato qualcosa che è accaduto tra i due conduttori.

Infatti i protagonisti del video sono Michelle Hunziker e il collega pavese Gerry Scotti che inconsapevoli di essere ripresi dalle telecamere parlavano tranquillamente di problemi intestinali. In poche parole si parlava di diarrea.

Il metodo casalingo di Michelle Hunziker per problemi intestinali

Nel fuori onda in questione la soubrette elvetica Michelle Hunziker, rivolgendosi al collega Gerry Scotti diceva che se dovesse capitare di avere un’influenza gastrointestinale. In poche parole se avesse molta diarrea, per farla passare basta fare un mix tra olio e prezzemolo e sfregarlo sul di dietro.

Ovviamente le parole della svizzera hanno lasciato un po’ interdetto zio Gerry che ha risposto: “Non mangiarlo, proprio applicarlo…”. A quel punto la moglie di Tomaso Trussardi ha confermato che è tutto vero, se ad ognuno di noi fa male il lato B basta fregare prezzemolo e olio e dopo un po’ passa tutto. Un metodo efficace?