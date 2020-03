“E’ in coma, non so che fare…”: Al Bano allarmato, ecco cosa è successo poche ore fa

Ormai sono settimane che l’emergenza Coronavirus sta destando preoccupazione in tutto il territorio italiano. Pochi giorni fa, a parlare dell’emergenza mondiale è stato anche Al Bano ospite a Mattino 5.

Il cantante ha espresso tutta la sua preoccupazione per il contagio e sopratutto per la saluta dei suoi figli e nipoti. Poche ore fa, a Storie italiane, l’artista ha raccontato un drammatico episodio che ha lasciato tutti senza parole.

Al Bano preoccupato per un suo caro amico

Al Bano, ospite nel salotto di Eleonora Daniele a “Storie Italiane” ha svelato davanti a tutti un drammatico episodio. Durante il collegamento, prima di parlare dell’epidemia Coronavirus, il cantante ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti ocn il fiato sospeso. Un suo carissimo amico ieri è andato in ospedale per farsi una lastra.

E’ entrato sano e purtroppo adesso sta lottando tra la vita e la morte, ha raccontato l’artista con le lacrime agli occhi. Con poche parole, gli ha augurato una presta guarigione sperando che questo inferno passi velocemente per tutti. Tempo fa, questa persona di cui non ha svelato il nome lo ha aiutato molto quando ne ha avuto bisogno e per ora non può far altro che pregare per lui.

Il ricordo del Maestro al Festival di Sanremo

In secondo momento, Al Bano ha parlato della sua ospitata al Festival di Sanremo 2020 in coppia con Romina Power, raccontando l’emozione che prova ogni volta che sale sul palco dell’Ariston. Attualmente la coppia, è ospite fissa al Serale di Amici di Maria De Filippi.

Inoltre, sabato sera con grande sorpresa sono stati ospiti anche nell’ultima puntata di C’è posta per te, dove l’artista ha rischiato di cadere. Intanto, durante la diretta a Storie Italiane, Eleonora Daniele si è trovata di fronte anche ad un piccola gaffe. La conduttrice gli ha chiesto di commentare le immagini della sua ospitata al festival. Nulla di strano se però Al Bano non avesse risposto così: “Veramente io da qui non ho visto niente. Rivedrò le immagini più tardi”.