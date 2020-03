Silvia Toffanin può farci ben poco: il primo amore di Pier Silvio Berlusconi non è lei [FOTO]

Silvia Toffanin a casa per la sospensione di Verissimo

Per volontà dei vertici di Mediaset, Verissimo è stato momentaneamente sospeso per l’emergenza Coronavirus. In questo modo la padrona di casa Silvia Toffanin sta trascorrendo la quarantena insieme ai suoi due figli nella loro villa in Liguria.

Mentre il compagno Pier Silvio Berlusconi è a Cologno Monzese per occuparsi che nella sua azienda televisiva si rispettino tutte le normative emanate dal Governo. L’ex Letterina di Passaparola in questi giorni avrà modo di trascorrere più tempo con Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. I due ragazzini sono tenuti lontani dai social perché la madre stessa è priva di profili Instagram e Facebook.

La prima famiglia del vicepresidente Mediaset

Restando sul tema famiglia, non è più un mistero che Il vicepresidente è amministratore delegato di Mediaset abbia avuto una figlia quando era ragazzo. Infatti all’età di 21 anni Pier Silvio Berlusconi ha avuto una relazione sentimentale con la modella Emanuela Mussica sa cui è nata la splendida Lucrezia Vittoria.

Non c’è da stupirsi che il compagno di Silvia Toffanin sia molto legato alla primogenita, tanto che in tanti dicono che è la persona più importante della sua vita. A quanto pare anche la conduttrice di Verissimo ha un ottimo rapporto con lei e a testimoniarlo sono delle foto fatte di nascosta dai paparazzi.

Lucrezia Vittoria, ecco chi è la prima figlia di Pier Silvio Berlusconi

Ebbene sì, Silvia Toffanin e la sua figlia stra Lucrezia Vittoria convivono allegramente e addirittura spesso trascorrono dei bellissimi momenti insieme. Le foto, rubate dai fotografi di Chi, magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini, è possibile vedere quanta complicità c’è tra le due donne, le più importanti per Pier Silvio Berlusconi.

Ma quello che lascia a bocca aperta è il fascino di Lucrezia Vittoria, che oggi è una 27enne e alcuni si sono azzardati a dire che sembra una coetanea della conduttrice di Verissimo. Ecco lo scatto in questione che mostra la famiglia allargata: