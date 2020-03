“Io e mio marito dormiamo in camere separate”: Caterina Balivo rompe il silenzio sul marito

Caterina Balivo e il suo Detto Fatto sospeso per l’emergenza

Anche Caterina Balivo è in quarantena forzata per l’emergenza Coronavirus. Il suo programma pomeridiano Vieni da me ha resistito fino all’ultimo, ma a causa dell’impossibilità di ospitare personaggi dello spettacolo e preservare la salute dei tecnici i verti della Rai hanno deciso di sospenderlo, almeno per il momento.

Ricordiamo che non è l’unica trasmissione stoppata, ad esempio non va in onda nemmeno La prova del cuoco, Agorà, L’Eredità e Soliti Ignoti in replica e Domenica In. Quest’ultimo, però, dopo una settimana tornerà in diretta. Qualche giorno fa, in occasione della messa in onda dello Speciale Italia Sì, la conduttrice napoletana ha parlato delle precauzioni che sta prendendo lei e la sua famiglia per l’epidemia in atto.

Caterina Balivo e il marito dormono in letti separati: ecco il motivo

Marco Liorni domenica scorsa si è collegato via Skype con Caterina balivo, anch’essa in quarantena nella sua abitazione romana. La nota conduttrice di Vieni da me ha svelato al pubblico di Rai Uno alcune accortezze che lei e il marito Guido Maria Brera hanno preso a causa del Coronavirus.

C’è da sottolineare che la professionista non è positiva al virus, tuttavia ha deciso lo stesso di prendere delle precauzioni soprattutto per il bene dei suoi de figli Guido Alberto e la piccola Cora. Chiamata in causa a Speciale Italia Sì, la donna ha detto di dormire in letti separati rispetto alla sua dolce metà. “Se uno di noi si dovesse ammalare l’altro potrebbe ancora prendersi cura dei bambini. I nostri nonni non sono vicini”, ha rivelato l’ex volto di Detto Fatto.

Il plauso di altri vip alla conduttrice partenopea

C’è da dire che quella presa da Caterina Balivo è una scelta molto drastica ma efficace. Un vecchio motto dice prevenire meglio che curare e la conduttrice di Vieni da me lo sta seguendo alla lettera. Gli altri ospiti dello Speciale di Italia Sì hanno commentato in modo positivo l’iniziativa della collega napoletana.

Infatti in studio e gli altri personaggi dello spettacolo le hanno fatto un caloroso applauso. In particolare Rita Dalla Chiesa che ultimamente è stata ferocemente criticata su Twitter per aver postato un video che mostra l’ex marito Fabrizio Frizzi mentre decanta il racconto delle ‘Quattro candele’.