Maria De Filippi addio definitivo a Mediaset? Apre un canale televisivo tutto suo

La conduttrice Maria De Filippi apre un canale televisivo, forse sta dicendo addio a Mediaset? Scopriamo cosa sta succedendo!

Alcuni cambiamenti in casa Mediaset hanno messo in allarme i telespettatori. Inoltre, l’apertura di un canale televisivo di proprietà di Maria De Filippi fa pensare che qualcosa di importante sta accadendo, qualcosa che probabilmente segnerà il futuro.

Come tutti sappiamo la De Filippi è la punta di diamante di Canale 5, ma i telespettatori hanno notato lo stravolgimento di Canale 5. Infatti, molti programmi sono stati interrotti a causa dell’emergenza coronavirus.

Uomini e Donne, Avanti un altro, Verissimo e altre trasmissioni di punta non vanno più in onda. Nei giorni scorsi c’è stato anche un post di Bonolis in cui ha lamentato che l’azienda non manderà in onda le puntate nuove già registrate. Anche alcuni programmi che erano stati già annunciati saltano e quindi le cose stanno cambiando.

Maria De Filippi apre un canale televisivo

Le untate di Avanti un altro, secondo Bonolis, avrebbero potuto fare compagnia agli italiani costretti a rimanere a casa per la quarantena. Anche Uomini e Donne ha dovuto anticipare la chiusura, anche se inizialmente era prevista per il 23 marzo.

Invece, non è stato più trasmesso da Mediaset a partire da ieri. A dare la notizia e anche qualche spiegazione ci ha pensato Davide Maggio nel suo blog. Maggio ha infatti ipotizzato che a prendere la decisione sia stata proprio Maria De Filippi per solidarietà con il collega Paolo Bonolis.

Infatti, venerdì scorso era stata fatta la programmazione ed erano andate in onda regolarmente le anticipazioni della puntata di ieri. Tuttavia, all’ultimo minuto la programmazione è stata stravolta e per questo è stata avanzata l’ipotesi che Maria aprirà un canale televisivo tutto suo.

La De Filippi non lascerà Mediaset

Ma sull’ipotesi che Maria De Filippi lascerà Mediaset non c’è nulla di vero. Infatti, pare che le ultime puntate di Uomini e Donne potrebbero essere caricate su Witty Tv, la web tv ufficiale dei programmi di Maria. Anche la scelta di Carlo Pietropoli, avvenuta a porte chiuse, potrebbe andare in onda su Witty tv.

Si tratta senza dubbio di una decisione che la De Filippi ha preso appunto per appoggiare il collega Paolo Bonolis. Davide Maggio quindi ci aveva visto giusto e la sua ipotesi sulla solidarietà di Maria per Bonolis era fondata. Maria come sempre è dalla parte dei giusti.