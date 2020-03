Javier Amici 19 insulta Rudy Zerbi, rivelazione choc a telecamere spente

Javier, dopo la puntata video choc, parole pesanti

Javier insulta Rudy Zerbi, le sue rivelazioni sono scioccanti così questa volta l’insegnante davvero tanto arrabbiato ha scelto di mostrare i video in questione. Tutto è stato possibile perchè durante lo sfogo di Javier, dopo la puntata, delle telecamere apparentemente spente, hanno registrato dei video inquietanti.

Il ragazzo si sfoga parlando malissimo di chiunque, programma, giudici, professori e ballerini professinisti. Così durante la giornata di ieri Rudy è andato in casetta a trovare i suoi alunni ed ha mostrato i motivi per i quali è profondamente ferito e deluso.

Javier le gravi accuse nei confronti di insegnanti e professionisti

Javier durante la terza puntata del serale di Amici 2019 in piena crisi di nervi ha affermato che secondo lui Rudy così come tutti gli altri lo vogliono da sempre fuori dal programma. Nessuno è mai stato dalla sua parte. Nemmeno chi in qualche modo ha cercato di difendere i suoi atteggiamenti, i suoi modi di fare.

Nessuno lo ha mai valorizzato, il suo talento indiscusso non è stato pesato bene e nella maniera corretta da nessuno di loro e per questo dice di non avere alcun problema a lasciare la scuola già adesso. Con il talento che ha può fare passi in avanti, tra l’altro dA da gigante, un pò dappertutto.

Nonostante questo discorso è riuscito ad entrare a far parte della quarta puntata del serale. Ma tornando al video mostrato loro da Rudy Zerbi si vede Javier mentre denigra la competenza di Gabry Ponte, lo insulta e lo chiama pagliaccio. Poi si scaglia anche contro Rudy dicendogli che non è giusto tendere queste trappole, che si trattava di uno sfogo personale, privato.

Le scuse del ragazzo non sono state accettate, come continuerà la sua avventura?

Al tutto sono seguite le scuse del ragazzo. immancabili. Ma questa volta Zerbi non ha accettato perché è stanco di vedere tali atteggiamenti da parte dei suoi alunni. I ragazzi inizialmente sembravano essere dalla sua parte, qualcuno ha cercato di dire la propria, finchè Javier prendendola sul personale non ha avuto l’ennesima crisi di nervi. Ha chiesto a tutti di non entrare nel discorso, di rimanere nel proprio.

E questa non ci voleva affatto. E’ stato un motivo in più per far partire un’altra ramanzina da parte di Zerbi che ha parlato di educazione, rispetto, dignità. Ciò che gli preme ricordare è che si trovano in una delle scuole più richieste e sognate d’Italia.

Ognuno di loro occupa il posto di qualcuno che forse apprezzerebbe di più il duro lavoro di tutto lo staff che si è impegnato e continua ad impegnarsi per farli crescere professionalmente.