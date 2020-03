L’addio inaspettato di Tina Cipollari, il messaggio su IG: “Io resto a casa per…” [FOTO]

Tina Cippari sta continuando la dieta?

La stagione 2019/2020 di Uomini e Donne si era partiti con la decisione di Tina Cipollari di perdere qualche chilo. Inizialmente la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi si era prefissata circa 20 kg entro Natale. Rendendosi conto di averla sparata grossa poi ha allungato l’obbiettivo a fine stagione.

Ovviamente al momento non possiamo sapere i suoi progressi visto che il programma di Canale 5 è stato sospeso per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Anche lei come tutti gli italiani sta rimanendo a casa e, per ammazzare il tempo a strappare un sorriso a tutti coloro che la seguono sui social ha deciso di postare una foto davvero divertente. Uno scatto che di certo ha strappato il sorriso ai seguaci e la dimostrazione la si è avuto visto il numero di likes e commenti.

La storica opinionista di Uomini e Donne ironizza sulla quarantena

Anche Tina Cipollari ha aderito alla campagna vip #iorestoacasa per via dell’emergenza sanitaria che sta colpendo in nostro Paese. La storica opinionista di Uomini e Donne si è unita al coro, ma ovviamente la vamp frusinate lo ha fatto a modo suo, strappando un sorriso a tutti coloro che la seguono sul social network.

Quindi, attraverso il suo account personale Instagram ha ironizzato in questo modo: “Stiamo a casa…”. A tale messaggio la collega di Gianni Sperti ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme al suo caro amico Simone Di Matteo, con il quale ha partecipato qualche anno fa al reality show di Rai Due, Pechino Express. (Continua dopo il post)

Tina Cipollari e il fotomontaggio insieme all’amico Simone Di Matteo

Nella foto in questione Tina Cipollari e Simone Di Matteo, attraverso un’applicazione hanno modificato l’immagine apparendo in evidente sovrappeso. I due amici sono seduti nello studio del celebre Dottor Nowzaradan, nutrizionista del programma americano Vite al Limite, in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre.

Come detto prima si tratta di un evidente e divertente fotomontaggio, ma il gesto della storica opinionista del dating show Uomini e Donne è stato molto apprezzato dai follower, circa un milione.