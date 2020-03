Leonardo Greco: “Ho perso sangue dalla bocca, ma è normale mi sto curando”

Sono giorni davvero difficili per l’ex tronista di Uomini e Donne Leonardo Greco, risultato positivo al Covid 19 che ha causato una grave polmonite interstiziale. L’ex tronista ha deciso di rendere pubblica la sua storia affinchè riesca a sensibilizzare tutte le persone a rimanere a casa.

Diversi giorni fa Leonardo ha pubblicato prima una foto dall’ospedale, poi un video dove cercava di spiegare ai più giovani che il covid 19 non è solo una semplice influenza, ma che è in grado di cambiarti la vita.

Leonardo Greco: ”Restate a casa c’è ancora troppa gente in giro!”

Leonardo Greco è stato uno dei primi personaggi famosi a rendere pubblica la sua storia, per condividere con i propri follower quali sono i sintomi e i danni del coronavirus. Oggi Leonardo Greco ha deciso di parlare nuovamente ai propri follower, per cercare di sensibilizzare la gente a rimanere a casa. Dato che secondo molti ci sarebbe ancora troppa gente in giro per le strade delle diverse città d’Italia.

A pochi giorni dal primo video Leonardo Greco decide di mostrarsi nuovamente in un video su Instagram facendo ancora una volta un appello ai suoi fan. L’ex tronista di Uomini e Donne vuole condividere con tutti il suo pensiero e parlare a cuore aperto sull’evolversi della sua situazione.

In video appare piuttosto provato in viso, con un tono di voce molto basso e rauco. Racconta di sentirsi ancora piuttosto debole, ma che sta continuando di giorno in giorno a migliorare. Combattendo contro una polmonite interstiziale racconta di avere ancora diversi problemi di respirazione, e si dice ancora molto affaticato.

Leonardo Greco:” Ho perso sangue dalla bocca, ma sto migliorando!”

Ma continua dicendo: “ ieri sera ho starnutito e ho perso sangue dalla bocca, ma sono cose normali, purtroppo”. Leonardo Greco racconta di come riesca a notare i miglioramenti quotidiani aggiungendo però: “ io ne sono ancora dentro”.

L’ex tronista di Uomini e Donne racconta ai follower che il coronavirus non è solamente un problema per gli anziani o chi soffre di altre patologie, ma che anche i giovani sani come lui possono contrarre il virus fino a rischiare la vita.

E proprio per tali ragioni Leonardo continua a metterci la faccia sui social nel disperato tentativo di sensibilizzare quante più persone, lanciando messaggi soprattutto ai giovani follower. “Restate a casa, non è una semplice influenza” suggerisce l’ex tronista considerata la troppa gente che sottovaluta ancora il problema.