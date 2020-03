Grande Fratello Vip, la richiesta dei telespettatori per Antonella Elia

Richiesta dei telespettatori

Anche la recente diretta del Grande Fratello Vip è andata in onda con lo studio interamente vuoto. A causa dell’emergenza Coronavirus molti programmi televisivi evitano l’assembramento delle persone. Non a caso solo Alfonso Signorini e Pupo sono gli unici ad essere presenti davanti alle telecamere.

Wanda Nara non può partecipare perché è in quarantena a Milano con la famiglia. I concorrenti sono a conoscenza di ciò che sta accadendo all’esterno, ma hanno deciso di restare in gioco. Alcuni sono usciti perché non hanno superato il televoto contro Antonella Elia, la quale è arrivata in finale. La maggior parte del pubblico italiano sui social ha espresso il desiderio di allontanarla.

‘Vi farò un’intervista doppia, mi raccomando risposte dirette’

La richiesta dei telespettatori sarebbe quella di rivalutare la presenza in finale di Antonella Elia. Non è riuscita a conquistare tutti per il suo carattere polemico e battagliero. Non ha mai perso occasione di litigare con ogni singolo concorrente. Con Licia Nunez, per esempio, condivideva il letto le prime settimane, dopodiché l’una non ha più tollerato l’altra.

Con Valeria Marini è anche arrivata alle mani e non ci sono mai stati dei provvedimenti disciplinari. Per questo motivo il conduttore è stato accusato di essere di parte, dal momento che con Clizia Incorvaia ha avuto una punizione per una parola. Nella diretta dell’altro giorno entrambe sono state intervistate a bruciapelo. Non sono mancate delle gravi offese da parte di Antonella.

Ha definito la sua ‘nemica’ una gallina senza cervello. La diretta interessata ha optato per il silenzio. Nonostante tutto Antonella è riuscita ad accedere alla finale con Sossio Aruta. Quest’ultimo ha battuto Teresanna Pugliese al televoto, in quanto al momento è il preferito del pubblico. Manca ancora tempo al termine del reality, però è certo che ci saranno altre liti.

‘Se vinco, do il montepremi agli ospedali’

Le parole di Sossio ha confessato che se dovesse vincere, darebbe senza dubbio i soldi alle strutture sanitarie per affrontare l’emergenza attuale. A seguire anche gli altri hanno comunicato di avere la stessa intenzione. Un atto solidale sicuramente toccante in un periodo così drammatico. Purtroppo i concorrenti sono preoccupati per i familiari, quindi è facile perdere le staffe per ogni minima cosa.