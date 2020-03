Wanda Nara GF Vip, irriconoscibile beccata così in pubblico (FOTO)

Stop alla versione chic e stilosa di Wanda Nara al GF Vip, la moglie di Mauro Icardi è irriconoscibile, ecco come appare negli scatti fatti mentre è fuori

Nessuno sfugge al coronavirus, non solo le persone comuni e non famose, ma anche i vip. Come tutti, infatti, anche la biondissima e affascinante Anche Wanda Nara appare in tutta la sua normalità e risente degli effetti dell’emergenza Covid19. Proprio così, se fino a ieri la Nara era sempre impeccabile e curata in ogni dettaglio nel suo aspetto fisico, la paura l’ha cambiata.

Il terrore del contagio non guarda in faccia nessuno e anche lei è spaventata, lo si vede da come è stata ripresa. A sorprenderla per strada è stato il settimanale Nuovo. Negli scatti Wanda è irriconoscibile, è struccata e sicuramente stava andando a fare la spesa. Avvolta in un lungo cappotto, con gli abiti larghi e i capelli raccolti a coda è difficile paragonarla alla donna sexy di qualche settimana fa!

Wanda Nara negli scatti appare struccata

Vista la situazione di emergenza, la showgirl argentina, opinionista del Grande Fratello Vip, è dovuta rimanere a Parigi. La Nara si era recata nella capitale francese durante un weekend e dopo l’ordinanza del governo non è più potuta tornare. Lei, il compagno Mauro Icardi e i figli sono tutti insieme e al momento tutti bloccati per l’emergenza coronavirus.

Nelle foto scattate dal settimanale Nuovo la Nara appare veramente lontana anni luce dalla donna che sfoggiava un look unico nello studio del GF Vip. Per una volta i suoi fan la possono vedere senza il suo make up sempre perfetto e impeccabile, dovuto alla quarantena che anche lei sta affrontando. Nonostante la lontananza ha ricevuto gli elogi di Pupo, che all’inizio aveva dubitato di lei. (Continua dopo la foto)

La Nara elogiata dal collega Pupo

L’assenza forzata della showgirl argentina e l’immagine che la ritrae senza trucco però non ha impedito a qualcuno di farle degli elogi. E’ stato il collega opinionista e cantante Pupo a farle i complimenti, dicendo che si era sbagliato su di lei. In un’intervista a Novella 2000 Pupo ha rivelato che all’inizio anche lui non sapeva a cosa andava incontro e che lei gli sembrava una ragazzina viziata.

Ebbene, Pupo ha dovuto ricredersi e ha detto apertamente che Wanda è una donna determinata e responsabile, brava nel suo lavoro. E’ anche una persona umanamente molto preparata e questo è un altro dettaglio che la rende veramente speciale.