“Sei come il buon vino…”: Elisabetta Canalis in bikini, la schiena nuda manda in tilt il web [FOTO]

L’appello di Elisabetta Canalis per la sua Sardegna

Anche se è lontana dal punto di vista geografico, Elisabetta Canalis è vicina col cuore alla sua adorata Sardegna. Infatti, nelle ultime ore l’ex velina di Striscia la Notizia ha fatto un appello sul suo account Instagram seguito da 2,5 milioni di follower. Nello specifico la donna insieme ad altri personaggi dello spettacolo sardi hanno lanciato una raccolta fondi a favore degli ospedali dell’isola.

“C’è bisogno di un po’ di tutto come in tanti ospedali italiani”, ha scritto l’ex fiamma di George Clooney. L’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus ha colpito, anche se in manier ristretta rispetto il resto del Paese, anche la sua terra d’origine. Ma di recente la Canalis ha fatto parlare di sé per qualcos’altro. Di cosa si tratta?

La foto in costume infiamma il web

La bellissima Elisabetta Canalis un paio di giorno fa ha deciso di movimentare la giornata di tutti coloro che la seguono sui social network postando un suo scatto con una posa e mise davvero intrigante. Nella foto in questione l’ex velina di Striscia la Notizia è stata fotografata di spalle mentre guardava il panorama mozzafiato della città che la ospita da alcuni anni. Ovviamente stiamo parlando di Los Angeles che negli ultimi giorni è anch’essa in allarme per la pandemia.

La soubrette sarda ha addosso un costume delle fantasie floreali multi colore che le lascia la schiena totalmente nuda. Un piccante dettaglio che non è di certo passato inosservato al popolo del web al punto di accendere le loro fantasie più perverse. Il fisico perfetto dell’attrice è praticamente perfetto grazie a sacrifici in palestra fatti da allenamenti costanti e un’adeguata alimentazione. (Continua dopo il post)

Una fan tira in ballo Maddalena Corvaglia

Ovviamente l’iniziativa social di Elisabetta Canalis ha trovato il pieno appoggio da parte di tutti coloro che la seguono su Instagram, circa 2,5 milioni. Tra i vari commenti, uno in particolare ha spiazzato tutti.

Un utente, infatti, le ha chiesto di fare pace con Maddalena Corvaglia perché insieme erano una forza della natura. A dire il vero l’ex velina di Striscia la Notizia l’ha menzionata nel corso di una recente intervista al magazine Grazia facendo intendere che difficilmente le due torneranno in ottimi rapporti.