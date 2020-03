‘Ho deciso di lasciare la musica…’: Al Bano choc. Romina senza parole

Venerdì 20 marzo è andata in onda una nuova puntata di Amici. Ospiti fissi, Al Bano e Romina Power, che con le loro battutine hanno divertito il pubblico. Il cantante di Cellino San Marco, però, appena entrato negli studi televisivi ha lasciato il pubblico e la sua ex moglie senza parole.

L’artista sempre pieno di energia si è scatenato in un balletto affermando di provare molta ammirazione ed invidia nei riguardi dei ballerini. Sì perchè, Al Bano ha voglia di ballare e lasciarsi andare alla danza.

Al Bano pronto a lasciare la musica

Albano e Romina sono ormai una presenza fissa ad Amici 19. Durante l’ultima puntata andata in onda a Canale 5, il cantante ha svelato un suo segreto, dicendo di voler fare il ballerino. Da quando vede ballare i ragazzi all’interno del talent, ha riscoperto il suo desiderio, ovvero quello di dedicarsi alla danza.

Un colpo di scena anche per la stessa Romina, che è rimasta senza parole. La reazione Power, è stata davvero impressionante e per un attimo ha pensato che il suo ex non stesse scherzando. La cantante non si è mai accorta che Al Bano avesse questa propensione verso la danza. Eppure l’artista davanti a tutti ha ammesso di aver voglia di ballare, tanto da pensare di abbandonare la musica. Sarà vero?

Lo scherzo di Romina Power ed Albano a Rudi

Maria De Filippi ha ben pensato, grazie alla collaborazione di Romina Power ed Al Bano di preparare uno scherzetto a Rudy. I due hanno dovuto rispondere a delle domande sull’altro, cercando di indovinare.

Ad ogni risposta sbagliata quello che ha rimesso è stato l’insegnante di canto, ricevendo dei palloncini di acqua addosso. La cosa divertente è stata che sia Romina che Albano non sono riusciti ad indovinare una risposta nonostante si trattasse di loro. L’unica risposta esatta che ha risposto il cantante è stata quella sulla polizia.

La coppia, appartati dietro un boschetto all’inizio del loro fidanzamento, sono stati ‘interrotti’ dalle guardie. Ovviamente per evitare una denuncia hanno raccontato di provare una scena del set ‘Nel sole’.