Rosanna Banfi figlia di Lino, si racconta: lotta al tumore e l’amore forte dei genitori

Rosanna Banfi, l’amore dei suoi genitori un esempio di vita

Rosanna Banfi ospite a Grande Amore trasmissione che va in onda su Rai tre condotta da Carla Signoris, insieme ad Enrico Brignano, ha preso parte alla puntata di “Grande amore” ed ha raccontato un po’ della sua vita privata a partire dai suoi genitori.

L’esempio di vita, legati da un amore che dura da tantissimi anni. Per lei sono il modello da seguire, non le hanno mai fatto mancare nulla. Lei non ha mai assistito ad una sola lite tra i due, per gelosia o per futili motivi.

Rosanna Banfi, il papà Lino è per lei un valoroso modello di vita

Rosanna Banfi racconta davanti alle telecamere di come la madre abbia sempre supportato il padre Lino di fronte a qualunque suo sogno, di fronte a qualunque difficoltà. Si sono aiutati a vicenda.Da loro ha imparato a superare tutti gli ostacoli che la vita ti impone, tutte le peggiori avversità che hanno reso difficile raggiungere traguardi ma non impossibile.

La prima difficoltà l’hanno incontrata agli inizi del loro amore quando per stare insieme sono stati costretti alla famosa fuitina. Poi tutto è proseguito ancora più in salute data la malattia della mamma. La donna infatti non ricorda più nulla del suo passato, ha cancellato qualunque avvenimento anche i più importanti.

Ma Lino Banfi ha saputo accettare, affrontare e andare avanti con sofferenza ma dignità. Ha affermato che se dovesse non riconoscerlo si presenterà proprio come fece la prima volta che si incontrarono.

La lotta al tumore e la battaglia attuale per la prevenzione

E proprio da qui la donna prende spunto per raccontare del suo più grande ostacolo, il tumore che le ha reso tutto più difficile e duro. Ha affrontato tutto con il buonumore anche se è impossibile immaginarlo. Rosanna ha raccontato che spesso le donne si vergognano a parlarne, non amano affrontare questo discorso.

Invece per lei non c’è niente di più naturale in una società come quella di oggi che vorrebbe vedere solo la perfezione. Questa per lei è una sofferenza lasciata alle spalle che però oggi usa per farsi forza nei momenti peggiori in cui ha bisogno di energia. Lei o chiunque altro.

Perché il racconto della sua malattia a quanto pare è servito e servirà ancora se incoraggiare coloro che vengono messi alla prova dalla vita e non stanno affrontare per andare avanti. Rosanna è inoltre la madrina dell’organizzazione Komen Italia, lotta ai tumori del seno e porta avanti con convinzione e dedizione le varie campagne di prevenzione.