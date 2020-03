Carlo Conti basito dalla sfuriata di Maria De Filippi ad Amici: “Mai vista così…”

La sfuriata che Maria De Filippi ha fatto ad Amici nel corso della puntata di venerdì 13 marzo ha spiazzato tutti, anche molti suoi colleghi, tra cui Carlo Conti. Quest’ultimo, infatti, nel corso di una diretta su Instagram ha palesato il suo punto di vista e si è detto basito.

Dopo Alfonso Signorini, dunque, anche il presentatore RAI ha deciso di dire la sua in merito al caso più discusso dell’ultima settimana. A suo avviso, a contribuire ad inasprire gli animi ci avrebbe pensato anche il clima di tensione che un po’ tutti stiamo vivendo.

La sfuriata di Maria De Filippi spiazza tutti

Dato che molte delle trasmissioni RAI e Mediaset hanno smesso di andare in onda, i vip si stanno riversando sui social per tenere compagnia al pubblico. Anche Carlo Conti ha deciso di seguire questa strategia ed ha deciso di commentare il comportamento che Maria De Filippi ha assunto contro Valentin. Durante la puntata di Amici dell’altro venerdì, Queen Mary ha perso completamente le staffe ed ha letteralmente cacciato dal programma il concorrente.

Il pubblico è rimasto basito dal suo atteggiamento, in quanto l’hanno reputato un po’ troppo estremo. Tuttavia, considerando tutti i video che stanno trapelando sul comportamento assunto dal ballerino nel corso della sua permanenza nel talk show, forse non aveva tutti i torti. Ad ogni modo, il presentatore RAI ha detto di non aver mai visto la sua collega così arrabbiata.

Il commento di Carlo Conti

Quando i due collaborarono insieme in una precedente edizione del Festival di Sanremo, infatti, la donna si era sempre mostrata come una persona pacata e tranquilla. Proprio per questo motivo, non si aspettava minimamente che fosse in grado di perdere così tanto il controllo. Inoltre, secondo Carlo Conti, lo sfogo di Maria De Filippi potrebbe essere stato dettato anche dall’agitazione e dalla tensione per il difficile momento che stiamo vivendo.

Trovarsi in una trasmissione improvvisamente senza pubblico potrebbe aver contribuito ad aggravare la situazione. Il conduttore ha detto che, molto probabilmente, con i ritmi soliti la padrona di casa non avrebbe dato luogo a quella sfuriata.