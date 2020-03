Bianca Guaccero in lacrime e disperata per il fratello e la cognata: “Io piango e…”

Bianca Guaccero si emoziona su Instagram

A causa delle sospensione di Detto Fatto su Rai Due per l’emergenza Coronavirus, Bianca Guaccero trascorre molto tempo sui social network. La professionista napoletana lo fa per invogliare tutti i suoi follower a rimanere a casa. Senza parlare molto della sua vita privata, la conduttrice ha voluto condividere con tutti coloro che la seguono su Instagram una dedica molto speciale fatta dal fratello Domenico e della cognata, ovvero moglie di quest’ultimo.

I due non vivono nel nostro Pese, bensì nella lontana Finlandia. Bianca non li vede da diverso tempo, quindi non appena l’emergenza rientrerà e si potrà tornare a viaggiare, i tre avranno modo di vedersi di presenza.

La conduttrice di Detto Fatto e la sorpresa del fratello Domenico

Nelle ultime Stories su Instagram, Bianca Guaccero ha postato una clip che mostra suo fratello Domenico e la cognata. Il primo suona la chitarra mentre la moglie lo accompagna cantando. Quindi la padrona di casa di Detto Fatto ha scritto il seguente messaggio: “Mio fratello e mia cognata dalla Finlandia mi mandano questo messaggio d’amore. E io piango, ci rivedremo presto”.

Ricordiamo che lunedì 23 marzo 2020 ci sarà una grande novità per quanto riguarda la sua trasmissione di tutorial. Infatti quest’ultima a partire dalle 14 andrà in onda in diretta Instagram sul profilo ufficiale di Detto Fatto.

Bianca Guaccero criticata per una foto in costume

Parlando di social network, oltre a ricevere tanti complimenti, Bianca Guaccero è anche oggetto di tante critiche da parte dei cosiddetti leoni da tastiera. Di recente la professionista partenopea ha postato uno scatto che la ritrae in costume. Un gesto che non è piaciuto ad alcuni utenti che le hanno scritto di essere inopportuna e volgare.

Ovviamente la risposta della diretta interessata non è tardata ad arrivare ha detto: “Mi ero arrampicata, scalza su un trullo, in mezzo alla natura. Io amo sentirmi così, libera e selvaggia. Ci sono tante persone che vanno in giro in questo momento fregandosene di ciò che accade. Questo sì che è scandaloso. Con affetto”.