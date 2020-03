Maurizio Costanzo sul GF VIP che continua ad andare in onda: “C’è un limite…”

Il GF VIP continua ad andare in onda nonostante i numeri dei decessi a causa del Coronavirus continuano a crescere, pertanto, sulla questione si è espresso anche Maurizio Costanzo. Una lettrice della sua rubrica su “Nuovo Tv” ha sollevato una questione molto spinosa.

Nel caso specifico, la donna in questione ha reputato assurdo continuare a mandare in onda un programma divertente come un reality in un momento così delicato. Come l’avrà presa il marito di Maria De Filippi? Scopriamolo subito.

Le parole di Maurizio Costanzo sul GF VIP

Sono davvero in molti a credere che il programma del mercoledì sera debba chiudere i battenti in anticipo. Secondo molti, infatti, si starebbe lucrando su di una situazione davvero difficile, quindi, sarebbe opportuno smetterla quanto prima. La lettrice che ha sollevato questa situazione nella rubrica di Maurizio Costanzo è stata davvero molto rigida contro il GF VIP. Ad ogni modo, il conduttore non ha esitato a dare una sua personale spiegazione.

A suo avviso, infatti, a tutto c’è un limite e sarebbe giusto dare ai concorrenti la possibilità di uscire volontariamente dal gioco senza dover pagare penali o restrizioni di qualunque genere. Si tratta di una situazione molto particolare, che non era mai capitata prima d’ora nel mondo della televisione. In ogni caso, il giornalista ci ha tenuto a sollevare un altro concetto.

Scarsa lucidità in Mediaset

Maurizio Costanzo, infatti, ha detto che in un momento così complicato è difficile prendere decisioni con lucidità e questo sarebbe il caso del GF VIP. Anche i vertici dell’azienda Mediaset sono stati colti impreparati dinanzi l’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l’Italia. In questa edizione, infatti, abbiamo assistito a delle situazioni mai accadute prima. Tutti i concorrenti, infatti, non possono essere messi in contatto con il mondo esterno cosa che, invece, si sta verificando.

Specie Adriana Volpe ha avuto modo di interagire con suo marito e sua figlia proprio a causa delle gravi situazioni di suo suocero che, purtroppo, si è spento a causa del Coronavirus. Nonostante tutto, però, il reality tiene banco fino all’8 aprile, giorno in cui andrà in onda la puntata conclusiva di questa edizione assurda.