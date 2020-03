Maurizio Costanzo umiliato dal’ex moglie Marta Flavi: ‘meglio dimenticare’

Rispetto a Maria De Filippi, Maurizio Costanzo ha avuto una vita sentimentale molto movimentata. Infatti, è salito all’altare ben 4 e oltre a Gabriele ha anche altri figli avuti nelle precedenti relazioni. Quest’anno il giornalista e la conduttrice di Uomini e Donne festeggeranno le nozze d’argento e si prospetta nella loro villa una grande festa.

Tra le varie donne che ha avuto Costanzo troviamo anche Marta Flavi. La loro unione è durata appena un anno e all’epoca in tanti si chiesero il perché di questa separazione lampo. A distanza di molti anni i due ex coniugi hanno parlato del loro rapporto ed è emerso un certo astio che ancora oggi non si è placato.

Le dure parole di Marta Flavi nei confronti di Maurizio Costanzo

Marta Flavi è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo. I due sposini come già detto in precedenza sono stati insieme pochissimo e la loro separazione lampo ha fatto molto discutere. Ma cosa è successo tra i due?

Non molto tempo fa, Marta ha rilasciato una lunga intervista in una trasmissione radiofonica. Durante la lunga chiacchierata, la donna ha parlato della sua carriera e del matrimonio con il noto giornalista.

Stando alla sua confessione, la Flavi si è detta molto contenta della separazione e se qualcuno oggi provasse a ricordarle quel periodo lei vorrebbe dimenticarlo. Un vero e proprio colpo basso quella di Marta nei confronti di Costanzo. Dalle sue parole, dunque, si evince che nemmeno oggi sono in buon rapporti e molto probabilmente i loro caratteri erano incompatibili.

Nessun rapporto con Maria De Filippi

Se con Maurizio Costanzo, Marta sembra essere ancora oggi molto rancorosa, lo stesso vale anche per la moglie. Con Maria De Filippi, infatti, non ha nessun rapporto ma nello stesso tempo prova molto stima. Durante l’intervista, l’ex moglie del giornalista e conduttore ha dichiarato che Queen Mary è molto brava nel suo lavoro e sopratutto molto professionale. Negli anni è riuscita a diventare una grande protagonista del piccolo schermo e nello stesso tempo anche imprenditrice.