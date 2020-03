Giovanni Ciacci si scaglia contro Paola Caruso: “Hai fatto una ca**ata, non starnazzare!”

Giovanni Ciacci e l’ennesimo scontro con Paola Caruso in collegamento con Barbara D’Urso

Giovanni Ciacci spesso ospite del programma di Barbara D’Urso Live non è la d’Urso si scaglia contro Paola Caruso per l’ennesima volta.

I due infatti si trovano spesso l’uno contro l’altra, dato che hanno parecchie divergenze per modi di fare, di vivere, di pensare. Questa volta l’accusa di Giovanni nei confronti della donna è di essere superficiale, strafottente, di non comprendere la gravità delle sue azioni.

Giovanni Ciacci invita Paola alla responsabilità ed al senso civico

Giovanni Ciacci ha accusato Paola Caruso di essere un’oca, di fare cavolate l’una dietro l’altra e di passare il suo tempo a starnazzare senza avere nulla di interessante e di intelligente da dire. Ma perché l’uomo è così arrabbiato con l’ex bonas di Avanti un altro? La donna a quanto pare qualche giorno fa aveva attirato l’ira dei suoi follower su Instagram per avere pubblicato una foto sulla quale chiunque avrebbe avuto qualcosa da ridire.

Nella foto pubblicata, si vede la donna impegnata al parco a Milano non curante dell’emergenza coronavirus insieme al suo bambino. Giovanni le ha criticato la scelta di uscire fuori con il bambino Nonostante sia stato più volte detto che non bisogna uscire se non per motivi eccezionali e realmente importanti.

Secondo lui la passeggiata con il bambino non è fondamentale, non tanto importante da poter mettere a rischio la vita del piccolo oltre che la sua e quella di migliaia di persone. Già di per sé la foto aveva ricevuto tantissimi commenti negativi di persone che l’hanno accusata, con parole molto pesanti, dicendole che se tutti fossero come lei, la popolazione si sarebbe già estinta. Così Paola aveva cancellato il post ma non in tempo.

Le spiegazioni di Paola Caruso non convincono

Si perché niente le ha permesso di cavarsela ed evitare il confronto con Ciacci che in collegamento con Barbara d’Urso le ha spiegato la gravità di quello che ha fatto. Paola si è difesa affermando che la foto risale a prima dell’ultimo decreto, a quando si poteva ancora uscire nei pressi della propria abitazione.

Paola non sa però che sin dall’inizio non è mai permesso uscire con i bambini per una passeggiata, quindi il suo tentativo di difesa è andato a vuoto, è stato totalmente vano. Giovanni quindi l’ha nuovamente rimproverata affermando che è ignorante, che dovrebbe pensare a qualcosa di più oltre che alle tinte, e ai trucchi, i vestiti.

Bisognerebbe utilizzare il cervello proprio come sta facendo la madre delle due bimbe che vivono di fianco a lui. Le bambine sono piccole tanto quanto Michelino e non escono di casa da quando è stata dichiarata la pandemia. Tutti stanno rispettando la quarantena e dovrebbe iniziare a farlo anche lei.