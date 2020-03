“Non sa che c’è il Coronavirus…”: Luca Laurenti è isolato, la confessione di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis smentisce una lite col caro amico Luca Laurenti

Alcune settimane fa sul web si era diffusa a macchia d’olio la notizia di una possibile lite dietro le quinte di Avanti un altro tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Addirittura si era parlato di una rottura professionale dopo 30 anni di carriera assieme.

Dopo quelle indiscrezioni era stata la stessa produzione del game show, attraverso l’autore Marco Salvati a smentire il tutto dicendo che i due sono ottimi amici. E a proposito di quest’ultimo, di recente ha avuto una diretta Instagram con il conduttore romano tornando a parlare della vicenda.

Il Maestro di Avanti un altro isolato nella sua casa

Marco Salvati ha chiesto a Paolo Bonolis cosa ci fosse di vero delle voci che lo vedrebbero in cattivi rapporti con Luca Laurenti. A quel punto il marito di Sonia Bruganelli ha sbottato così: “Caz…te. Non abbiamo avuto mai liti furiose io e Luca, manco ci pensiamo ad averne. Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile”. Poi lo storico autore di Avanti un altro ha domandato al professionista Mediaset come sta vivendo la quarantena il Maestro.

Bonolis con il tono ironico che lo contraddistingue ha detto che Laurenti è vivo e lotta insieme a tutti noi. Il cantante, però, è come Il solitario di Rio Grande, quindi vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Addirittura Paolo ha azzardato che non sa nemmeno che c’è il Coronavirus.

Le parole di Paolo Bonolis su Luca Laurenti

Bonolis rispetta la sua volontà di vita ascetica e remota, per cui se non lavorano insieme al momento, tendenzialmente non si sentono. “E lui sta bene così e io sono felice che lui stia bene così. Ma tornerà”, ha concluso il marito di Sonia Bruganelli.