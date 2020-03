Una Vita trame spagnole: Genoveva esce di galera, ma ha una crisi e perde i sensi

Nelle puntate spagnole di Una Vita, che andranno in onda nella settimana dal 23 al 27 marzo in Spagna, le trame ci svelano che ci saranno importanti risvolti. L’arrivo di Genoveva in paese ha, sicuramente, destabilizzato moltissimo gli abitanti. A seguito della morte di Ursula, però, la Salmeron finirà in galera e in tanti crederanno di essersi finalmente sbarazzati di lei.

Grazie all’aiuto di Valasco, però, la dama riuscirà ad abbandonare la galera molto prima del previsto. Felipe, nel frattempo, indagherà a lungo sul suo conto e farà una scoperta sconcertante.

Una Vita: Felipe fa una scoperta

Le trame spagnole di Una Vita rivelano che Genoveva riuscirà ad uscire dal carcere. Felipe si recherà da lei in galera, ma lì incontrerà Valasco, il quale dirà di essere in grado di liberare la fanciulla molto in fretta. Nel frattempo, l’Alvarez Hermoso riceverà una lettera inaspettata da parte di Santiago ed apprenderà delle cose molto importanti sul conto di Genoveva.

Intanto, un altro inconveniente colpirà la famiglia di Rosina e Liberto. I due saranno costretti ad abbandonare la loro dimora a causa di un allagamento. A quel punto, Servante metterà a disposizione la sua dimora per ospitare la coppia. Tale convivenza, però, si rivelerà più ardua del previsto. Rosina, infatti, comincerà a criticare l’operato di Fabiana, facendo innervosire moltissimo la domestica. La coppia formata da Cintia ed Emilio, invece, uscirà di scena. I due lasceranno il quartiere dopo essere convolati a nozze.

Trame spagnole: Genoveva sta male

Nel frattempo, Genoveva riuscirà ad uscire di prigione e farà ritorno a casa propria. In tale occasione, però, avrà un incontro molto spiacevole. Secondo le trame spagnole di Una Vita, infatti, vedremo che ad attenderla ci sarà Felipe. Il giovane mostrerà alla sua interlocutrice il contenuto della lettera ricevuta da Santiago. A quel punto, la donna si sentirà male e si accascerà a terra priva di sensi.

Le sue condizioni saranno così serie al punto che verrà condotta in ospedale. Lì, per fortuna, scoprirà di non aver avuto alcun problema con la gravidanza, ma il suo stato continuerà a non essere al top. La donna, infatti, continuerà ad avere delle brutte crisi.