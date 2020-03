Donna defeca in video conferenza con i colleghi: video finisce sul web

Alcuni di noi hanno davvero difficoltà ad abituarsi alla vita in isolamento. Ci ritroviamo h24 chiusi in casa, e tra lavoro in smart working e ozio, le abitudini stanno prendendo una piega differente da prima. Per chi lavora da casa questa situazione sta diventando ancora più pressante, anche perché si finisce con il combinare il bisogno di lavoro con le necessità più pratiche e casalinghe.

Questo almeno è quanto accaduto a Jessica. La sua videocamera l’ha ripresa mentre la donna defeca: il fatto è che aveva dimenticato di essere in video conferenza con alcuni colleghi. Il video della gag ha fatto subito il giro del web, ma stranamente, la maggior parte degli utenti non l’ha derisa.

Donna defeca mentre parla con i colleghi: brutta figura davanti a tutti

Insomma se per molti la tecnologia è una mamma dal cielo, Jessica non può dire lo stesso. Nel video che la riguarda si vede palesemente come la donna defeca con nochalance in diretta davanti ai colleghi. La poverina ha fatto quel gesto con così tanta spontaneità da aver dimenticato di essere collegata in video con altre persone.

Il video, subito virale sul web, mette in evidenza la donna bionda, nel riquadro in basso a sinistra mentre lavora e defeca in contemporanea. Insomma un connubio di abitudini che hanno portato Jessica ad una brutta figura epocale.

Gesto spontaneo ma imbarazzante per Jessica

A Jessica era venuto lo stimolo di andare in bagno. Dimenticando dunque di essere alle prese con una teleconferenza importante di lavoro, ha portato con sé il cellulare, lo ha appoggiato a terra e si è seduta sul water.

Si è accorta troppo tardi di aver fatto della sua esigenza fisiologica un argomento pubblico. Jessica ha spiegato di essere talmente abituata a sentire di continuo le voci dei suoi colleghi da quando è a casa, da non aver nemmeno notato quando stesse accadendo.

I commenti sul web

Se di solito sono al vetriolo i commenti sul web dinanzi a gag imbarazzanti e ridicole, stavolta sembra che gli utenti si siano schierati solidalmente nei riguardi di Jessica.

Dopo aver visto il video, molte persone hanno mostrato un enorme supporto alla povera donna invece di prenderla in giro, dicendole che “sono cosa che possono accadere”. Non è certo una cosa di tutti i giorni vedere che una donna defeca in video conferenza. Ma non c’è motivo di deriderla. La quarantena sta facendo strani effetti a tutti.