Tina Cipollari è irriconoscibile le immagini che hanno sconvolto i fan (FOTO)

Tina Cipollari e i suoi cambiamenti in venti anni di televisione: ecco come si è trasformata nel corso degli anni

Tina Cipollari è da diversi anni in tv e nel corso del tempo è cambiata molto. Infatti, negli anni ha avuto numerosi cambiamenti e vederla tutti i giorni in televisione nello show di Maria De Filippi non ha fatto accorgere a tutti quante sono state le trasformazioni.

In realtà, però l’opinionista è cambiata nel suo aspetto fisico e se si guarda una foto vecchia e divertente ci si rende conto che era molto magra e quindi questo suo aumento di peso l’ha trasformata radicalmente.

La 55enne di Viterbo nel piccolo schermo è arrivato per la prima volta nel 2000 ed era una corteggiatrice di unno dei primi tronisti di Uomini e Donne. In questi lunghi anni passati nel dationg show di Canale 5, è riuscita a ritagliarsi un suo spazio ma ha avuto anche tanti cambiamenti nell’aspetto fisico.

Tina Cipollari e i suoi cambiamenti

Uno dei cambiamenti più importanti nella vita di Tina Cipollari con la sua partecipazione a Uomini e Donne in questi vent’anni è stato che diventata madre e quindi è anche giusto che la gravidanza e la nascita di sua figlia hanno portato al suo fisico dei cambiamenti.

La donna venti anni fa ovviamente aveva 35 anni e aveva almeno 30 kg in meno. Del resto, il suo viso era schernito e sembrava diversa. Quando le hanno chiesto se si era rifatta chirurgicamente qualcosa ha spiegato che non aveva messo mano al bisturi ma era semplicemente più magra.

A confermarlo, anche Gianni Sperti che ha spiegato che rispetto al passato adesso è un po’ anche meno segnata dalle rughe intorno alla bocca perché chiaramente ingrassando, è riuscita a rendere la pelle un po’ più morbida. Insomma, l’opinionista ha dovuto rispondere alle accuse in merito a questa possibilità di avere usato il bisturi! (Continua dopo la foto)

La storia dell’opinionista

La donna qualche anno fa aveva iniziato una dieta molto drastica che le aveva permesso di raggiungere risultati soddisfacenti. Il fatto è che purtroppo questa dieta non era davanti perché aveva avuto dei motivi di salute per bloccarlo. Adesso, non si sa che in che modo Tina Cipollari sta affrontando questa quarantena.

E’ un momento molto particolare per tutti che ha sconvolto un po’ le abitudini alimentari delle persone. Quello che è certo è che la diffusione della fotografia che con i capelli più scuri e con almeno 30 kg in meno, ha fatto molto scalpore tra i fan che non ricordavano questa versione della bella Tina.