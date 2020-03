Vittoria Deganello ex corteggiatrice di UeD altro contagio da Coronavirus

Vittoria Deganello a contatto con una persona positiva al virus

Vittoria Deganello, una delle protagoniste del trono classico di Uomini e Donne di qualche anno fa, la scelta di Mattia Marciano, è coinvolta in una situazione abbastanza preoccupante. La ragazza ha infatti raccontato di non sentirsi propriamente bene e di essere tanto spaventata.

Tutto ha avuto inizio qualche settimana fa quando la donna è entrata in contatto con una persona, della quale preferisce non fare il nome. Quindi per la questione di privacy, che poi è risultata essere positiva al tampone del coronavirus.

Fino a qualche giorno fa tutto bene, fin quando però Vittoria non ha scoperto di avere la febbre. L’influencer non si è sentita bene, così ha chiamato chi di dovere per informare circa le sue condizioni di salute ed ovviamente i vari medici per chiedere come si dovesse comportare.

Vittoria Deganello in quarantena volontaria, ecco cosa sta succedendo

Vittoria Deganello è rimasta a casa, in isolamento, ha scelto lei di fare la quarantena volontaria. Non è mai uscita di casa nemmeno per fare la spesa e ha monitorato la saturazione del sangue, l’ossigenazione, la temperatura del corpo e i battiti cardiaci trasmettendo i risultati ai medici che si stanno occupando di lei. È stata seguita da medici tutti i giorni proprio per tenere tutto sotto controllo fin quando possibile a distanza.

Tutto questo è stato possibile fin quando la temperatura è rimasta bassa e non si sono presentati altri sintomi. Quando è salita la temperatura e no. Specifica se avesse avuto altro, si è scelto di svolgere subito il tampone per poter essere certi di agire nel modo corretto.

La reazione dei follower lascia senza parole, attacco nei confronti dell’influencer

Dopo aver saputo quanto accaduto nella vita della ragazza, i follower si sono parecchio arrabbiati. Quindi accusandola di avere approfittato della sua posizione, diversa dalle persone non conosciute, per ottenere il tampone e salvaguardarsi.

Secondo le linee guida il tampone viene effettuato solo in presenza di parecchi sintomi, lei non ha mai detto di avere febbre altissima, tosse e quant’altro quindi si presuppone abbia ricevuto trattamenti di favore.

La ragazza non ha risposto mentre è intervenuta a suo favore Camilla Mangiapelo che ha affermato di essere sconvolta, che la gente la lascia davvero senza parole. Accusati di approfittare della loro posizione, quando in realtà sanno benissimo di essere persone comuni. La ragazza chiude affermando che tutto ciò che è messo in pratica con Vittoria fa parte del protocollo. È stato fatto così con lei come con tutte le altre persone nella stessa condizione.