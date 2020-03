Costanza Caracciolo e Christian Vieri di nuovo genitori: è nata Isabel (Foto)

Meravigliosa notizia per Costanza Caracciolo e Christian Vieri di nuovo genitori è nata poche ore fa la secondogenita Isabel. Una notizia fantastica per la bellissima coppia che nonostante questo periodo di grande difficoltà per l’intera nazione, vuole festeggiare l’arrivo della piccola.

L’ex calciatore e l’ex velina stanno insieme da diverso tempo e sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate e chiacchierate. Pochi minuti fa è stato proprio Christian Vieri a fa sapere di aver partorito.

L’ex bomber di Juventus, Inter e della nazionale, ha scritto un dolce messaggio sul suo profilo instagram che, comprensibilmente, ha raccolto in pochissimi minuti migliaia di commenti e di like. La piccola Isabel è nata in un momento difficile per l’Italia intera ma lei, come tutti i neonati in questo periodo, deve essere simbolo e segno di rinascita per tutta la popolazione.

La storia tra Costanza Caracciolo e Christian Vieri

Costanza Caracciolo e Christian Vieri si sono fidanzati nel 2017. Tra l’ex calciatore e la bellissima modella e showgirl, è scattato subito il feeling. I due col passare del tempo hanno capito che erano fatti l’uno per l’altra. Il coronamento del loro amore è arrivato il 18 marzo del 2019 quando si sono sposati. In un’intervista rilasciata a Verissimo hanno raccontato di aver deciso da un giorno all’altro, di essere andati in comune per informarsi e quindi di sposarsi. L’ex velina ha rivelato, inoltre, che sogna magari un giorno di sposarsi anche in chiesa.

Il 18 novembre del 2018 è nata la primogenita la piccola Stella. Il papa Bobo si è detto innamoratissimo di lei. L’ex bomber ha confidato che ha preso la bellezza della madre e il suo carattere, un mix perfetto a suo dire. Per il suo futuro spera che possa diventare una campionessa nel mondo dello sport, calcio o tennis, e lui vorrebbe stare al suo fianco come allenatore. Per aiutarla nella scelta della disciplina ha raccontato sorridendo che nella sua stanza metterà cinquecento racchette e un paio di scarpe da danza.

La nascita della piccola Isabel

E’ notizia di pochi minuti fa che è nata la secondogenita di Costanza Caracciolo e Christian Vieri: Isabel. A dare l’annuncio via social è stato l’ex calciatore con un dolcissimo post che in pochi minuti ha raccolto migliaia di like e commenti. Sono arrivati praticamente in tempo reale gli auguri di molti personaggi famosi come: Filippo Magnini, Elena Santarelli, Alessandro Matri, Carolina Marconi, Vittorio Brumotti.

Al momento, ovviamente, ancora nessuna foto della mamma con la piccola. L’augurio a Isabel e a Costanza che possano vivere serenamente questi giorni difficili e di poter tornare a casa al più presto dove ad attenderli ci sarà papà Bobo e la sorellina Stella.