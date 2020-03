“Non hai preso un pelo da tua madre”: Naike Rivelli tutta nuda appesa all’armadio, le critiche del web [FOTO]

Naike Rivelli e le ragioni per cui si mostra nuda su IG

Un po’ di tempo fa Naike Rivelli, attraverso il suo account Instagram, aveva spiegato ai follower le ragioni per cui posta delle foto di nudo sui social network. In quell’occasione la figlia di Ornella Muti aveva ammesso di essere una nudista, una modella ma soprattutto un essere vivente che ama stare a suo agio con la propria pelle. Quindi i vestiti e la biancheria intima spesso le danno fastidio. e niente altro.

Poi la precisazione, ovvero che nel suo profilo IG, condivide quello che vuole, seguendo le regole del media, come tutti. La 45enne non si arrende nemmeno ai tempi del Covid-19 che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese. Ad esempio di recente la donna ha postato una nuova foto bollente che ha ottenuto già migliaia di likes.

La figlia di Ornella Muti di nuovo svestita sul social

Ancora una volta Naike Rivelli ha fatto un regalo a tutti coloro che la seguono su Instagram, circa 257 mila follower. La 45enne, infatti, si è mostrata sul social network come mamma l’ha fatta. Quindi la modella è totalmente nuda, quindi niente mutandine e reggiseno, appesa alle due ante di qualcosa che sembra essere una cabina armadio.

La figlia di Ornella Muti appare sospesa in aria, adottando una posa davvero pericolosa. Colei che ha scattato la foto ha messo in evidenza la schiena nuda, il lato B sodo, ma anche il tatuaggio che si trova nelle ‘fossette di Venere’ che ormai i suoi seguaci conoscono molto bene. (Continua dopo la foto)

Complimenti e critiche alla foto di Naike Rivelli

“Ormai parlo con me stessa”, è questa la didascalia che Naike Rivelli ha adottato allo scatto appena descritto. C’è da dire che la 45enne con la mano sinistra sfiora un suo ritratto in bianco e nero. L’iniziativa della modella è piaciuta a gran parte dei follower, specialmente maschietti riempiendola di likes e commenti più o meno spinti. Ma c’è chi si è lamentato per l’ennesima foto di nudo.

Infatti qualcuno ha scritto che non sa fare altro mentre altri ancora le hanno fatto capire che non potrà mai avere la bellezza della madre Ornella Muti. Un paio di utenti, inoltre, le hanno consigliato di scendere perché se cade si fa male e gli ospedali al momento hanno altro a cui pensare.