Pasticcio Rai: grave errore per La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano

La vita in diretta dura mezz’ora in meno per la conferenza del Premier Conte

La puntata de La vita in diretta in onda mercoledì 26 marzo 2020 è durata un po’ di meno rispetto al solito. Infatti come accade da un paio di settimane il rotocalco di Rai Uno condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano va in onda dalle ore 14 fino a ridosso de L’Eredità, con una pausa delle 16 per dare spazio allo sceneggiato Il Paradiso delle Signore 4.

Mentre nel terzo appuntamento settimanale i due padroni di casa hanno dovuto chiudere prima, ovvero alle 18:00 per cedere la linea alla conferenza stampa speciale del Presidente Giuseppe Conte in diretta dalla Camera dei Deputati.

Quindi l’ex volto del TG1 e la collega hanno salutato il pubblico dando appuntamento al giorno successivo. E proprio in quel momento i tecnici Rai hanno fatto un pasticci, infatti erroneamente hanno trasmesso la rubrica ‘Programmi di oggi’. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo

Errore della Rai dopo la conclusione de La vita in diretta

Nella rubrica in questione la voce narrante ha detto le seguenti parole: “Tra poco andrà in onda la seconda parte de La vita in diretta, con Alberto Matano e Lorella Cuccarini, mentre alle 18.00 Rai Uno trasmetterà la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in diretta dalla Camera dei Deputati in Roma”.

Uno sbaglio clamoroso visto che il rotocalco si era appena concluso e doveva andare in onda la conferenza stampa. Questo annuncio doveva essere trasmesso alle 16:30, quando di solito prende il via la seconda parte della trasmissione.

La scelta strategica di Mediaset rispetto la Rai

Su Canale 5 la conferenza stampa speciale del Presidente Giuseppe Conte in diretta dalla Camera dei Deputati è stata incorporata all’interno di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Stessa sorte il giorno precedente facendo schizzare alle stelle lo share del rotocalco Mediaset. Mentre La vita in diretta ha agito diversamente. Infatti Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno chiuso il loro spazio e poi ceduto la linea al TG1.