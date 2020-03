Amici 2020, arriva un provvedimento disciplinare per Nyv

Provvedimento disciplinare per Nyv?

Nonostante manchi poco alla finale di Amici 2020, gli allievi rimasti in gara mostrano i primi segni di cedimento emotivo. Il pubblico di canale 5 ha assistito allo sfogo di Giulia Molino in seguito a un confronto con la maestra Anna Pettarini. Quest’ultima le ha detto che reputa la sua voce fastidiosa a tratti e non sa fare altro che urlare.

La cantante non capisce perché proprio ora si sia decisa a esprimere la sua vera opinione. Il suo stato d’animo potrebbe compromettere la sua esibizione nella prossima puntata del serale. I fan sperano che superi al più presto questa fase. Anche Nyv nelle ultime ore ha avuto un suo momento no.

Nyv si rifiuta di fare lezione

Provvedimento disciplinare per Nyv? La ragazza sta attraversando un periodo difficile, soprattutto dopo aver ricevuto i commenti dai professori e dalla giuria nella quarta puntata del serale. Non ha gradito ciò che ha sentito, così ha preferito non presentarsi nella sala prove per fare lezione. A quel punto i maestri di canto hanno dedicato il loro tempo a Giulia e Gaia Gozzi.

La produzione, stanca dei suoi continui sbalzi d’umore, ha preso questa decisione. In effetti Nyv sta mostrando un lato inaspettato di se da quando ha avuto inizio l’ultima fase del talent-show. Non è la prima volta che assume questo atteggiamento ribelle e polemico. Del resto non è l’unica a mostrare questa indole.

Basta ricordare la reazione di Javier Rajas nella terza puntata. Dopo la vittoria di Nicolai Gorodiski è scappato in lacrime dietro le quinte. Maria De Filippi è riuscita a farlo riflettere, così non ha fatto più le valige. Ha avuto dalla sua parte Alessandra Celentano, la quale è stata attaccata sia dalla conduttrice che da Luciano Cannito. Quest’anno pare che si stia dando più spazio alla lite piuttosto che al talento.

Il parere del pubblico

Gli utenti social stanno esprimendo la propria opinione sulle sorti dei 5 ragazzi in gara. La vittoria è stata data a Nicolai e Gaia. Altri sperano che non sia così perché vorrebbero applaudire per Javier e Giulia. Una piccola parte, invece, vorrebbe vedere Nyv in finale. Se continua ad avere la stessa condotta, probabilmente non ci riuscirà. Del resto i professori hanno sempre l’ultima parola.