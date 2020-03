Alessia Marcuzzi confermata in giuria ad Amici 2020

Stasera andrà in onda la penultima puntata di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi ancora in gara si contenderanno il posto in finale e, dunque, la possibilità di arrivare alla vittoria. La trasmissione andrà in onda, come da diverse settimane, senza pubblico in studio e con l’assenza di Loredana Bertè. A causa delle restrizioni dovute alla diffusione del Coronavirus, la giurata è infatti bloccata a Milano e impossibilitata a raggiungere Roma. A sostituirla, è confermato, sarà Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi in giuria

Ormai è confermato in maniera definitiva: Alessia Marcuzzi sarà in giuria ad Amici 2020 anche stasera. Dopo la sostituzione effettuata già la scorsa settimana, dunque, la conduttrice sarà pronta a giudicare le esibizioni dei cantanti e dei ballerini insieme a Gabry Ponte e Vanessa Incontrada.

Nonostante la scorsa settimana fosse alla sua prima partecipazione in giuria a quest’edizione di Amici, Alessia Marcuzzi si è dimostrata preparata al delicato compito che gli è stato affidato. Nel giudicare i ragazzi, che si tratti di ballo o di canto, ha mostrato di conoscere al meglio le loro potenzialità ed il percorso di ciascuno. Ecco perché i suoi giudizi sono stati pertinenti e coerenti per ciascun allievo.

Un compito importante quello che Alessia Marcuzzi avrà nella serata di oggi. Trattandosi di una semifinale, infatti, i voti dati avranno una maggiore importanza. Gli alunni più meritevoli arriveranno alla finale e potranno giocarsi la vittoria finale.

Gli allievi ancora in gara per la finale

I ragazzi di Amici che stasera si daranno battaglia per conquistare un posto in finale sono tre cantanti e due ballerini. In particolare, per il canto ritroveremo Nyv, Gaia e Giulia mentre per il ballo si sfideranno Javier e Nicolai.

La preparazione, in questi giorni, è particolarmente dura per i ballerini dal momento che già stasera potrebbe essere decretato il vincitore della categoria ballo. Se, infatti, l’ultimo eliminato dal televoto dovesse risultare un ballerino, il rimanente sarebbe in automatico vincitore. Decisivo anche stasera, quindi, il voto del pubblico da casa. Nella categoria canto, invece, la proclamazione del vincitore avverrà in ogni caso durante la finale della prossima settimana.