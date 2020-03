Alessia Marcuzzi giudice ad Amici 2020, “La musica ci permette di…”

Data l’impossibilità di Loredana Bertè, uno dei giudici di Amici di Maria De Filippi, di spostarsi da Milano a causa dell’emergenza Coronavirus, la produzione ha chiamato un giudice speciale a sostituirla.

Era già successo la scorsa settimana con Christian De Sica. Ieri sera Alessia Marcuzzi ha assunto questo ruolo importante emozionandosi ed emozionando. Vediamo com’è andata.

Alessia Marcuzzi, esperienza da giudice ad Amici

È stato un ingresso trionfale quello di Alessia Marcuzzi nello studio (privo di pubblico) di Amici 2020. Ad accogliere sia lei che gli altri due giudici, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada, Maria De Filippi, i 6 allievi giunti fino a questo punto e i professori di canto e di ballo. Non è la prima volta, a dire il vero, che Alessia Marcuzzi ricopre questo ruolo. È già successo nelle scorse edizioni ed i fans più attenti del programma se ne ricorderanno.

Alessia Marcuzzi non si è certo risparmiata. Nel corso della serata ha chiaramente detto a tutti i ragazzi cosa pensa di loro ed ha valutato le performances nella maniera più obiettiva possibile. La donna, però, si è anche emozionata ed è riuscita ad emozionare quando ha parlato del momento difficile che tutti noi stiamo attraversando ed, in particolare, del flashmob che da Napoli ha coinvolto i balconi di tutta Italia.

Il ringraziamento a Maria De Filippi

In occasione di un collegamento con il padre di Giulia da Scafati, vicino Napoli, Alessia Marcuzzi ha approfittato per ricordare quanta passione ci sia nei cuori dei napoletani. Riferendosi all’iniziativa, poi espansasi in tutta Italia, delle persone che cantano dal proprio balcone, la Marcuzzi ha detto “Ho pensato una cosa, che la musica è l’unica cosa che in questo momento ci permette di toccarci il cuore senza doverci toccare fisicamente, perché la musica arriva ovunque”.

La conduttrice prosegue ringraziando Maria De Filippi. “Grazie a te Maria. Stiamo andando in onda lo stesso in un momento così difficile, ma la musica è davvero ll’unica cosa che ci permette di abbracciarci virtualmente così” ha detto.

“Hai detto una bellissima cosa”, è stata questa la risposta di una De Filippi particolarmente provata dalla vicenda di Valentin e commossa da queste parole.